COI abre la puerta al regreso de Rusia rumbo a Los Ángeles 2028 tras retirar restricciones a sus atletas

Los Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles / NurPhoto

El Comité Olímpico Internacional (COI) dio un paso decisivo hacia el regreso de Rusia al movimiento olímpico al retirar la recomendación que limitaba la participación de atletas rusos en competencias internacionales.

La medida marca un cambio de rumbo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y modifica el escenario para las federaciones deportivas que organizan los procesos de clasificación.

Logotipo oficial de los próximos Juegos Olímpicos / Myung J. Chun Ampliar

¿Qué cambia para los atletas rusos?

La decisión del COI pone fin a la recomendación general de exclusión que permanecía vigente desde 2023. A partir de este momento, cada federación internacional podrá definir las condiciones de participación de los deportistas rusos en sus torneos clasificatorios y competencias oficiales.

El organismo explicó que el Comité Olímpico Ruso ya no mantiene organizaciones deportivas en territorios ucranianos ocupados, uno de los principales argumentos que motivaron la suspensión. Además, reiteró que los atletas no deben recibir sanciones por decisiones políticas de sus gobiernos.

Persisten restricciones para Rusia

Aunque el anuncio representa un avance para el deporte ruso, el COI aclaró que varias medidas continúan vigentes. Entre ellas destacan la prohibición para organizar eventos olímpicos en territorio ruso y la exclusión de funcionarios gubernamentales de actividades oficiales relacionadas con el movimiento olímpico.

Diseño de medallas olímpicas en París 2024 / NurPhoto Ampliar

El organismo tampoco confirmó si Rusia podrá competir con bandera, himno y uniforme nacional en Los Ángeles 2028. Ese aspecto todavía permanece sujeto a futuras resoluciones y a las determinaciones de cada federación internacional.

Controles antidopaje permanecerán

El COI informó que los deportistas rusos seguirán sujetos a estrictos controles internacionales debido a la suspensión que aún pesa sobre la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA). Las pruebas estarán a cargo de organismos independientes con el objetivo de garantizar la integridad de las competencias olímpicas.

TE PUEDE INTERESAR: Legisladores de la Unión Europea piden investigar a Infantino después del caso de Balogun

La decisión genera reacciones encontradas

El cambio provocó opiniones divididas dentro del deporte internacional. Autoridades rusas recibieron el anuncio como un avance hacia la normalización de su participación olímpica, mientras que representantes ucranianos y diversos sectores deportivos cuestionaron el momento de la medida debido al conflicto que continúa entre Rusia y Ucrania.

La flama olímpica es uno de los símbolos más importantes de la competencia / imagedepotpro Ampliar

El COI sostuvo que el principio de igualdad para los atletas debe prevalecer dentro del movimiento olímpico, aunque reiteró su condena a la invasión de Ucrania y aseguró que mantiene su respaldo a la comunidad deportiva ucraniana.