Apoyo de 40 mil pesos para Vivienda Bienestar: Gobierno confirma si el registro sigue abierto en julio de 2026

Miles de personas continúan buscando información sobre el apoyo de 40 mil pesos para Vivienda Bienestar durante julio de 2026. La principal duda es si la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) abrió un nuevo registro para incorporarse al programa o si únicamente se realizan entregas a beneficiarios ya seleccionados.

De acuerdo con la información más reciente del Gobierno de México y la CONAVI, no existe un nuevo registro abierto en julio de 2026 para incorporarse al programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar. Lo que actualmente se lleva a cabo es la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a personas que fueron incorporadas en etapas anteriores.

El apoyo económico de 40 mil pesos forma parte de la estrategia Vivienda para el Bienestar, impulsada por el Gobierno federal para mejorar las condiciones de vivienda de familias con mayores necesidades mediante recursos destinados a ampliaciones, reparaciones o mejoras en sus hogares.

¿Está abierto el registro para el apoyo de 40 mil pesos en julio de 2026?

La respuesta es no.

La CONAVI confirmó que durante julio de 2026 no se abrió una nueva convocatoria nacional para solicitar el apoyo de 40 mil pesos. En cambio, las autoridades continúan con la distribución de tarjetas entre personas previamente registradas y validadas dentro del programa.

El Gobierno de México informó que la entrega de apoyos inició a mediados de junio y continuará durante las siguientes semanas como parte de las metas establecidas para beneficiar a miles de familias mediante el programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar.

Por ello, si una persona no realizó su registro cuando estuvo disponible la convocatoria correspondiente, deberá esperar a que las autoridades publiquen oficialmente una nueva etapa de inscripción.

¿Quiénes reciben el apoyo de Vivienda Bienestar este mes?

Durante julio de 2026, los beneficiarios corresponden principalmente a personas que fueron incorporadas previamente al programa.

Entre las entregas confirmadas por el Gobierno federal se encuentran las dirigidas a trabajadores agrícolas beneficiarios del Plan de Justicia para San Quintín, en Baja California, quienes reciben las tarjetas del Banco del Bienestar con el recurso de 40 mil pesos para realizar mejoras en sus viviendas.

Las autoridades señalaron que las personas beneficiarias son contactadas directamente para informarles la fecha, lugar y procedimiento para recoger su tarjeta, por lo que no es necesario realizar un nuevo trámite durante este mes.

¿Cómo evitar fraudes y dónde consultar información oficial?

La CONAVI recomienda consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de México para conocer futuras convocatorias, requisitos o fechas de registro.

Si encuentras publicaciones en redes sociales o páginas de internet que ofrecen registros inmediatos, cobran por gestionar el trámite o prometen garantizar el apoyo económico, es recomendable desconfiar. Los registros oficiales son gratuitos y únicamente se anuncian mediante los portales gubernamentales.

Las personas interesadas pueden mantenerse informadas a través del portal oficial de Vivienda para el Bienestar y del sitio de la CONAVI, donde se publican las convocatorias, requisitos y avances del programa conforme se habilitan nuevas etapas.

Mientras tanto, julio de 2026 no contempla un nuevo registro nacional para el apoyo de 40 mil pesos, sino la continuidad en la entrega de tarjetas y recursos a quienes ya fueron seleccionados previamente por las autoridades federales.