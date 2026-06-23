Nuevo registro a pensión Mujeres Bienestar con tarjeta INAPAM: así puedes recibir 3 mil pesos

Mujeres con credencial INAPAM pueden registrarse a la Pensión Bienestar siguiendo el calendario oficial por letra

La Pensión Mujeres Bienestar sigue avanzando con el proceso de incorporación para mujeres de entre 60 y 64 años en todo el país. El trámite se realiza de manera presencial en los módulos de la Secretaría de Bienestar y, como ya es costumbre, el registro se organiza de acuerdo con la letra inicial de tu primer apellido.

Esta semana hay actualización en fechas y requisitos. Además, una de las dudas que más se repite es si la credencial del INAPAM sirve para hacer el trámite. La respuesta es sí, y aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

¿Cómo registrarte a la Pensión Mujeres Bienestar usando tu credencial INAPAM?

El proceso es bastante sencillo, pero es importante acudir el día que te corresponde según el calendario oficial. Lo que tienes que hacer es:

Acudir al módulo del Bienestar más cercano.

Llevar todos tus documentos en original y copia.

Proporcionar un número de contacto, de preferencia celular y también teléfono de casa si cuentas con uno.

Realizar el registro directamente en ventanilla.

El horario de atención es de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

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¿Qué día te toca registrarte según tu apellido en junio de 2026?

La atención se organiza por la letra inicial del primer apellido entre el 22 y el 28 de junio.

Lunes 22: A, B y C.

Martes 23: D, E, F, G y H.

Miércoles 24: I, J, K, L y M.

Jueves 25: N, Ñ, O, P, Q y R.

Viernes 26: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Sábado y domingo: todas las letras.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a la pensión Mujeres Bienestar?

Antes de salir de casa, conviene revisar que lleves todo completo para evitar dar vueltas de más porque vas a necesitar:

Identificación oficial vigente. Puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, credencial INAPAM o carta de identidad.

CURP reciente e impresa.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, como recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial.

Número telefónico de contacto.

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¿La credencial INAPAM sí sirve para registrarte?

Sí. La credencial del INAPAM es válida como identificación oficial dentro del proceso de registro.

Para muchas mujeres de este rango de edad resulta incluso el documento más accesible y actualizado que tienen a la mano, por lo que puede utilizarse sin problema al momento de acudir al módulo del Bienestar.

¿Cuánto dinero da la pensión y qué pasa cuando cumplas 65 años?

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo de 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años.

Y hay una buena noticia para quienes ya están cerca de los 65. Cuando cumplas esa edad, pasarás automáticamente al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, sin necesidad de volver a empezar todo el trámite desde cero. Así que el apoyo continúa, solo cambia el programa al que quedas incorporada.

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