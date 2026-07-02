Nueva tarjeta de la Beca Rita Cetina primaria: quién la recibe y cómo cobrar los 2,500 pesos

Estudiante de primaria muestra la nueva tarjeta de la Beca Rita Cetina que recibirán, mediante la cual se deposita el apoyo anual de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

La entrega de las tarjetas de la beca para uniformes y útiles escolares “Rita Cetina” sigue realizándose durante julio y ya está en la recta final. Así que, si tu hijo o hija está en primaria, más vale estar muy pendiente de los avisos para saber cuándo y dónde te toca recoger el plástico.

¿Cuándo y dónde entregan la nueva tarjeta de la beca Rita Cetina?

No existe una fecha general para todo el país, ya que cada escuela o zona escolar informa el día, el horario y el lugar donde se hará la entrega. Para que no se te pase:

Revisa los avisos que mande la escuela de tu hijo o hija.

Mantente atento a los canales oficiales de tu estado, especialmente a los canales de WhatsApp.

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¿Qué documentos necesitas para recoger la tarjeta?

Cuando vayas por la tarjeta debes llevar documentos tanto del padre, madre o tutor, como del estudiante.

De padre, madre o tutor:

Identificación oficial vigente, en original y copia.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Del estudiante:

Acta de nacimiento.

CURP.

¿Cuánto dinero recibirás con la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

El apoyo de esta beca es de 2 mil 500 pesos al año por cada estudiante registrado, el cual se depositará directamente en la tarjeta que te entreguen.

¿Qué debes revisar al recibir tu tarjeta?

Cuando te entreguen el sobre con la tarjeta debes revisar ahí mismo que todo esté en orden:

Abre el sobre con cuidado.

Checa que los 16 dígitos de la tarjeta sean los mismos que aparecen en la papeleta que viene incluida.

Son detalles que parecen pequeños, pero te pueden ahorrar vueltas y dolores de cabeza después. Así que, si tu hijo o hija es beneficiario de la beca Rita Cetina, mantente al pendiente porque julio ya es el último jalón para recoger la tarjeta.

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