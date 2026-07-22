¿Vas a comprar un auto chocolate? Hay un problema que podría impedirte venderlo después

Antes de adquirir un vehículo importado de algún país extranjero, conviene revisar un detalle que muchos compradores desconocen. Aunque miles de propietarios regularizaron sus unidades mediante el decreto del Gobierno de México, no todos los autos chocolate pueden revenderse, ya que existe un trámite que, en algunos casos, no tiene solución y puede impedir el cambio de propietario.

¿Por qué algunos autos chocolate no pueden revenderse?

El inconveniente está relacionado con el proceso de regularización establecido por el decreto federal para vehículos usados de procedencia extranjera.

Aunque muchos propietarios obtuvieron placas y realizaron el pago correspondiente, algunos expedientes quedaron incompletos porque el vehículo nunca fue inscrito correctamente en el Repuve o presenta inconsistencias en sus registros. Esto provoca que, al intentar vender la unidad o realizar un cambio de propietario, las autoridades detecten que el trámite no quedó concluido, impidiendo continuar con el proceso.

Especialistas señalan que, en ciertos casos, la situación no puede corregirse, ya que depende de errores administrativos o de información que nunca fue integrada al expediente original.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Frotar una papa cortada por la mitad sobre los espejos del auto: para qué se cree que funciona

¿Cómo saber si un auto chocolate tiene este problema?

Antes de comprar un vehículo regularizado, se recomienda verificar que toda su documentación esté completa y coincida con la información registrada por las autoridades. Entre los documentos que conviene revisar se encuentran:

El comprobante de regularización emitido durante el proceso.

La tarjeta de circulación vigente.

Las placas correspondientes.

El registro del vehículo en el Repuve.

El Número de Identificación Vehicular (NIV) o VIN.

También es recomendable solicitar un historial del vehículo y confirmar que no existan reportes por robo, adeudos o inconsistencias en los registros.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Adiós a las multas, estos coches no pagarán adeudos por infracciones vehiculares

¿Qué hacer antes de comprar un auto chocolate?

Si estás pensando en adquirir un vehículo importado, especialistas recomiendan no basar la decisión únicamente en el precio.

Antes de cerrar la compra, verifica que el automóvil pueda cambiar de propietario sin restricciones y que toda la documentación corresponda con el registro oficial. De esta forma podrás evitar problemas legales o administrativos que, en algunos casos, podrían impedir vender el vehículo en el futuro, aun cuando ya cuente con placas y haya sido regularizado conforme al decreto vigente.