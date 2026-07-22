El aire acondicionado que CFE recomienda para pagar menos luz: enfría mejor y ahorra más

La CFE recomienda un aire acondicionado con tecnología inverter que permite reducir el consumo de energía eléctrica sin afectar el enfriamiento.

Con el calorón que se ha sentido en buena parte del país, cada año más personas buscan instalar un aire acondicionado. Por eso, la CFE lanzó una recomendación para quienes están pensando en comprar un equipo nuevo. De acuerdo con la dependencia, elegir la tecnología correcta puede ayudarte a gastar menos electricidad y, además, conseguir un mejor rendimiento.

¿Qué aire acondicionado recomienda la CFE para pagar menos luz?

La CFE recomienda los equipos con tecnología Inverter y revisar siempre la etiqueta de eficiencia energética antes de comprar. Según la dependencia, estos equipos ajustan automáticamente la potencia del compresor dependiendo de la temperatura del ambiente. Gracias a eso mantienen fresco el lugar sin estarse prendiendo y apagando a cada rato, como pasa con los modelos tradicionales.

El resultado es que consumen menos electricidad para mantener una temperatura estable y cómoda dentro de la casa.

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¿Por qué los aires acondicionados Inverter gastan menos energía?

La principal diferencia está en la forma en que trabaja el compresor.

Mientras un aire acondicionado normal prende y apaga el compresor una y otra vez para controlar la temperatura, la tecnología Inverter va ajustando su velocidad de manera continua según el nivel de enfriamiento que se necesite.

Eso se traduce en varias ventajas para quienes lo usan:

Menor consumo de energía eléctrica.

Una temperatura más pareja dentro de la habitación.

Menos desgaste de los componentes.

Menor nivel de ruido.

Mayor comodidad mientras está funcionando.

Aunque normalmente pueden costar un poco más, el ahorro de electricidad puede hacer que esa diferencia se recupere con el paso del tiempo.

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¿Cuáles son los tipos de aire acondicionado más comunes?

La tecnología Inverter está disponible en distintos modelos, pero estos son los tipos de aire acondicionado que más se usan en las casas.

Aire acondicionado de ventana: Tiene un diseño compacto y se instala en una ventana o en un hueco de la pared, dejando una parte del equipo afuera y la otra dentro de la vivienda. Mini Split: Tiene una unidad que va dentro de la habitación y otra que se instala en el exterior, donde se encuentra el compresor. Ambas están conectadas mediante tuberías. Además de verse más discreto, normalmente también es más silencioso y eficiente que otros sistemas de enfriamiento para el hogar. Aire acondicionado portátil: Este modelo reúne todos sus componentes en un solo equipo con ruedas, así que puedes moverlo de un cuarto a otro sin tanto problema. Funciona con una manguera flexible que saca el aire caliente hacia el exterior y suele ser una buena alternativa para quienes no quieren hacer instalaciones permanentes.

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¿Vale la pena comprar un aire acondicionado Inverter que recomienda CFE?

Si lo que buscas es mantener la casa fresca sin que el recibo de la luz se dispare, la recomendación de la CFE apunta a los equipos con tecnología Inverter.

Antes de comprar, compara la eficiencia energética, revisa bien las especificaciones y asegúrate de que la capacidad de enfriamiento sea la adecuada para el espacio donde lo vas a instalar. Así no solo vas a estar más fresco durante la temporada de calor, también puedes evitar que el recibo de la luz llegue más caro de lo esperado.

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