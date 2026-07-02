Colombia vs Ghana EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Colombia y Ghana se miden en Kansas en el último duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los colombianos fueron líderes de su grupo, mientras que los dirigidos por Carlos Queiroz terminaron en tercer lugar.

La Selección de Colombia / Hannah Peters - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Colombia a los dieciseisavos de final?

Los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron con facilidad a Uzbekistán 3 goles por 1 en el Estadio Ciudad de México, Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 40. En la segunda mitad, Abbosbek Fayzullaev igualó al 60´, aunque cinco minutos después, Luis Díaz le devolvió la ventaja a los Cafetaleros y al 90+9, Jáminton Campaz metió el tercer y último gol del encuentro.

En Guadalajara, los colombianos no encontraban la vía para hacerle daño a la República Democrática del Congo. No fue hasta el minuto 76, cuando Daniel Muñoz anotó el único gol del partido, con ese resultado, Colombia llegaba con seis unidades ante Portugal.

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En el duelo correspondiente a la fecha 3, se enfrentaban dos selecciones con grandes aspiraciones, Colombia llegaba con ventaja, ya que con el empate quedaban en primer lugar, mientras que los portugueses debían ganar para asegurar el liderato del Grupo K. Hubieron varias aproximaciones de ambas escuadras, aunque ninguna terminaba dentro de la portería, lo más cercano a una anotación fue el gol anulado por posición adelantada a Davinson Sánchez al minuto 90+3.

Posible alineación (4-3-3):

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mujica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz, Jhon Córdoba.

Celebración de Ghana por el gol de Derrick Luckassen / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Ghana al partido ante Colombia?

Ghana empezó con una victoria ante Panamá por la mínima, con el gol de Caleb Yirenkyi al minuto 90+5. Contra Inglaterra, aguantaron el dominio y los ataques de los Tres Leones y lograron quedarse con el empate.

A la última fecha llegaban en segundo lugar con cuatro unidades, mientras que Croacia venía de ganarle a Panamá, por lo que los croatas tenían la obligación de ganar y así lo hicieron, Petar Sucic abrió el marcador al 31´ y se fueron con la ventaja al descanso. En la segunda mitad, Derrick Luckassen igualó el marcador, aunque no les duró mucho el gusto, solo diez minutos después, al 83, Nikola Vlašić le dio la victoria a los dirigidos por Zlatko Dalić.

Posible alineación (4-3-3):

Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo, Thomas Partey; Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo, Jordan Ayew.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro, se enfrentará en los octavos de final el próximo martes 7 de julio en Vancouver al vencedor del partido entre Suiza y Argelia.

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Colombia vs Ghana DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER