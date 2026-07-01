Infantino y Sheinbaum lamentan la muerte de 4 personas en CDMX tras festejos por México vs Ecuador

Cuatro personas murieron en la Ciudad de México durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026. Gianni Infantino, presidente de la FIFA y la presidenta Claudia Sheinbaum expresaron sus condolencias este 1 de julio.

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¿Qué dijo Gianni Infantino sobre las muertes en CDMX?

El mandamás de la FIFA publicó un comunicado en el que afirmó sentirse profundamente entristecido al conocer la muerte de las cuatro personas registrada durante las celebraciones posteriores al partido del 30 de junio.

Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, presidente de la FIFA Ampliar

Infantino extendió sus condolencias a nombre del organismo a familiares y amigos de las víctimas, en un festejo al que se calcula que asistió alrededor de un millón de aficionados.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en la mañanera?

Durante su conferencia matutina, la presidenta lamentó lo ocurrido y ofreció su solidaridad a las familias afectadas. Informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, brindar todo el apoyo necesario, mientras la Jefatura de Gobierno capitalina mantiene contacto directo con los deudos.

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Sheinbaum adelantó también que se revisarán, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, los protocolos de seguridad para eventos masivos.

¿Cómo murieron las 4 personas en los festejos del Ángel?

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, tres de las víctimas murieron por asfixia tras ser encontradas inconscientes en plena celebración:

Un hombre de 44 años y una joven de 19, localizados en el cruce de Hamburgo y Lancaster.

Una mujer de 48 años, hallada inconsciente en la calle de Berna y trasladada a urgencias, donde falleció.

La cuarta víctima fue un hombre de aproximadamente 30 años, aún sin identificar, que presentó un cuadro etílico con sangrado y fue hospitalizado.

Tiempo después perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio derivado de una crisis convulsiva. Además de los fallecimientos, los servicios de emergencia atendieron a 28 personas más por contusiones, fracturas, intoxicación etílica y crisis de ansiedad.

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¿Habrá vallas o restricciones para los próximos festejos en el Ángel?

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó colocar vallas o cerrar el perímetro del monumento de cara a futuras celebraciones. Según explicó, cerrar la zona no resuelve el problema y podría generar más riesgo, ya que las barreras físicas suelen provocar aglomeraciones y estampidas en los puntos de acceso.

Un millón de personas reunidas en el Ángel de la Independencia. (Photo by Alfredo Martinez/Getty Images) / Alfredo Martinez Ampliar

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, coincidió en que la prioridad es mantener libres los flujos de movilidad para que la gente pueda entrar y salir sin obstáculos.

¿Cuántas personas participaron en los festejos por México vs Ecuador?

El Gobierno capitalino reportó una concentración histórica de un millón 400 mil personas en distintos puntos de la ciudad:

Paseo de la Reforma , Monumento a la Revolución y Avenida Juárez: 820,000 personas.

, Monumento a la Revolución y Avenida Juárez: 820,000 personas. Zócalo y los 17 festivales futboleros instalados en la capital: 480,000 personas.

Estadio Ciudad de México y sus alrededores: 95,000 personas.

Próximos pasos

México se juega los octavos de final del Mundial 2026 este domingo 5 de julio ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Última presentación programada en el inmueble capitalino durante este torneo. Ahora el reto para el gobierno capitalino será equilibrar la seguridad de una eventual nueva celebración masiva en el Ángel de la Independencia sin recurrir a cierres que, según las propias autoridades, elevarían el riesgo de aglomeraciones.

El resultado de las investigaciones de la FGJ y los ajustes al operativo de salud y protección civil serán claves antes del próximo partido.