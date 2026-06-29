Sebastián Cáceres rompe el silencio tras fracaso de Uruguay en el Mundial: ¿Qué dijo de Marcelo Bielsa?

Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026, un duro golpe para la Garra Charrúa que generó gran decepción en todo el país. El defensor Sebastián Cáceres, jugador del Club América, rompió el silencio a su llegada al Aeropuerto de Carrasco en Montevideo y expresó el sentir de todo el plantel.

Sebastián Cáceres y la eliminación de Uruguay / Jam Media Ampliar

El central uruguayo no evitó mostrar la frustración del equipo tras una preparación que generaba altas expectativas: “Todos estamos muy tristes. Obviamente estamos muy tristes por el resultado porque no se consiguió el objetivo. Nos habíamos preparado muy bien para competir, pero no pudimos conseguirlo. Creíamos que habíamos hecho una buena preparación y no se pudo. La tristeza es de todos”.

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Cáceres reconoció que Uruguay cometió errores puntuales que pagaron caro, especialmente en la defensa: “Recibimos goles que no deberíamos haber recibido. A la hora de la actitud no nos guardamos nada, lo intentamos en todo momento y no se pudo”.

Defensa a Marcelo Bielsa y aclaraciones sobre el vestidor

Uno de los puntos más destacados de la declaración de Cáceres fue su respaldo al técnico argentino Marcelo Bielsa. El defensor desmintió versiones sobre problemas internos y aseguró que parte de la información se manipuló:

“Lo que pasó en la interna no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver… Se tergiversó todo. Creo que se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo y creo que esas cosas no van”.

Además, Cáceres dejó claro su respeto personal hacia el DT: “Puedo hablar por mí. Yo tengo todo el respeto hacia Marcelo Bielsa y mucho agradecimiento”.

Uruguay queda eliminado del Mundial 2026 / David Ramos Ampliar

Un fracaso que duele

Uruguay finalizó tercero en su grupo (con empates ante Arabia Saudita y Cabo Verde, y derrota ante España), convirtiéndose en la única selección sudamericana eliminada en fase de grupos en un Mundial con 48 equipos. La ilusión de llegar lejos se desvaneció rápido, y ahora el plantel regresa con la amargura de no haber cumplido el objetivo.

Sebastián Cáceres, quien disputó su primer Mundial, da la cara como uno de los referentes del equipo y deja claro que el dolor es colectivo. El futuro de Bielsa y varios jugadores queda en entredicho, mientras la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) deberá analizar qué falló en un proceso que prometía mucho más.