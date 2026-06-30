México vs Ecuador se retrasa por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México / Hannah Peters - FIFA

El esperado partido de México vs Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha sido retrasado debido a una fuerte tormenta eléctrica que azota la zona del Estadio Ciudad de México. Originalmente programado para las 19:00 horas, el encuentro se pospuso por protocolo de seguridad de la FIFA. La presencia de rayos y actividad eléctrica cerca del inmueble obliga a las autoridades a suspender temporalmente el inicio hasta que las condiciones sean seguras para jugadores, árbitros y aficionados.

Tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México. / Kevin C. Cox Ampliar

¿Qué se sabe hasta ahora?

Ambas selecciones ya se encuentran en el estadio.

Los jugadores no pudieron realizar los calentamientos en el horario previsto.

Se reporta un retraso inicial de al menos 30 minutos , aunque podría extenderse según la evolución del clima en CDMX .

, aunque podría extenderse según la evolución del . Pronósticos indican lluvias fuertes, chubascos y tormentas eléctricas frecuentes en el sur de la CDMX durante la noche.

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¿Por qué se retrasa el partido?

De acuerdo con el reglamento FIFA, si se detecta actividad eléctrica dentro de un radio de seguridad (aproximadamente 12-13 km del terreno de juego), el partido debe detenerse o retrasarse para evitar riesgos. La prioridad es la integridad de todos los presentes.

¿Cómo afecta esto a las selecciones?

Selección Mexicana : Llega con gran momento tras una fase de grupos impecable y buscará el pase a octavos de final ante su afición.

: Llega con gran momento tras una fase de grupos impecable y buscará el pase a ante su afición. Selección de Ecuador : Ha tenido un trayecto complicado (retrasos logísticos y ruido de hinchas), pero se mantiene firme.

: Ha tenido un trayecto complicado (retrasos logísticos y ruido de hinchas), pero se mantiene firme. El clima hoy añade un factor extra de drama a un duelo ya de por sí intenso.

Israel Reyes y Piojo Alvarado / Hector Vivas - FIFA Ampliar

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