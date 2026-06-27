México vs Ecuador en 16avos de Final del Mundial 2026 EN VIVO: Fecha, Hora y Alineaciones Posibles

México se enfrenta a Ecuador el martes 30 de junio a las 19:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de México, en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El Tri llega como líder invicto del Grupo A con portería imbatida, Ecuador avanzó como tercero del Grupo E tras vencer a Alemania en su último juego.

Selección Mexicana / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

¿Cuándo y dónde es el partido de México vs Ecuador en el Mundial 2026?

Fecha: Martes 30 de junio de 2026

Martes 30 de junio de 2026 Hora: 19:00 hrs CDMX

19:00 hrs CDMX Sede: Estadio Ciudad de México

Cómo llega México: paso perfecto

El Tri completó la mejor fase de grupos de su historia. Tres partidos, tres victorias, nueve puntos, cero goles en contra: 2-0 ante Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa. Nunca antes México había pasado la fase de grupos con pleno de victorias y la portería completamente imbatida.

Ecuador vs México Estadio CDMX Mundial 2026 Ampliar

Javier Aguirre construyó un equipo sólido en bloque, con transiciones rápidas y jerarquía en hombres clave como Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo y Raúl Jiménez. Para los 16avos, el “Vasco” planea regresar a la alineación base que mostró en los primeros dos juegos, con algunos retoques respecto al XI rotado ante Chequia.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Harry Kane hace historia con Inglaterra: ya es el máximo goleador inglés en los Mundiales

Alineación posible de México

Aguirre contempla el regreso de Johan Vázquez a la central y de Erik Lira como mediocampista de contención. La gran novedad táctica apunta a la inclusión simultánea de Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora desde el inicio, lo que daría más fluidez y asociación para romper el bloque defensivo ecuatoriano.

XI probable de México (4-3-3):

Portero: Raúl Rangel

Raúl Rangel Defensas: Jorge Sánchez, César Montes (duda: puede ser Edson Álvarez), Johan Vázquez, Jesús Gallardo

Jorge Sánchez, César Montes (duda: puede ser Edson Álvarez), Johan Vázquez, Jesús Gallardo Mediocampo: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez (o Gilberto Mora)

Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez (o Gilberto Mora) Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Selección Mexicana. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Cómo llega Ecuador: golpe de autoridad ante Alemania

Ecuador llegó a los 16avos por sorpresa pero con la moral en alto. Perdió ante Costa de Marfil, empató contra Curazao y cuando parecía eliminada, hizo historia: venció 2-1 a Alemania con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Clasificó como uno de los mejores terceros del torneo.

Ecuador avanzó como mejor tercero del Grupo F / Catherine Ivill - AMA Ampliar

El técnico argentino Sebastián Beccacece encontró la versión más intensa de su equipo en el partido decisivo: presión alta, transiciones verticales y velocidad en las bandas. Moisés Caicedo fue el motor del mediocampo frente a los alemanes, mientras que Angulo emergió como la revelación ofensiva.

Alineación posible de Ecuador

Beccacece no tiene razones para cambiar mucho lo que funcionó ante Alemania. Nilson Angulo, inicialmente suplente en el torneo, se ganó el lugar de titular. Enner Valencia podría arrancar de inicio o como referencia desde el banco.

XI probable de Ecuador (4-3-3 o 4-2-3-1):

Portero: Hernán Galíndez

Hernán Galíndez Defensas: Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié (o Pervis Estupiñán)

Ángelo Preciado, Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié (o Pervis Estupiñán) Mediocampo: Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez (o Pedro Vite)

Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez (o Pedro Vite) Delanteros: John Yeboah, Enner Valencia (o Jordy Caicedo), Nilson Angulo

¿Qué se juega cada selección en este partido?

Para México, el contexto es favorable: jugar en su propio estadio, ante su propia afición y con la mejor fase de grupos de su historia. Perder aquí sería una catástrofe histórica.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Croacia triunfa vs Ghana y está en la siguiente ronda

Para Ecuador, el partido es una oportunidad de reivindicación continental. Llegan como underdogs, con el ímpetu del triunfo ante Alemania, y saben que México jugará con la presión del local. Beccacece apostará por el caos y las transiciones para desestabilizar a México.

Próximos pasos: lo que viene después de los 16avos

El equipo que gane el encuentro entre México y Ecuador clasificará a los octavos de final del Mundial de 2026. En dicha instancia enfrentará a un rival aún por determinar, siendo Inglaterra el principal candidato. Para el conjunto mexicano, cualquier escenario distinto a la clasificación será considerado un fracaso. El encuentro decisivo se disputará el martes 30 de junio a las 19:00 h en el Estadio Azteca