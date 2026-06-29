Regresa la ley seca a la CDMX: Consulta aquí las zonas, horarios y multas por incumplirla

El Gobierno de la Ciudad de México, anunció que este martes 30 de junio se aplicará nuevamente la ley seca en la zona del Centro Histórico y en todo el corredor de la avenida Paseo de la Reforma, para el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 entre México y Ecuador. La restricción para la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados iniciará a las 15:00 horas de mañana.

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¿En qué horario aplicará la ley seca en CDMX?

La prohibición de venta de bebidas alcohólicas para las tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados comenzará a las 15:00 horas y terminará hasta las 7:00 de la mañana del miércoles.

La ley seca “sí funcionó, sí funcionó”, expresó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

“Vamos a continuar con lo que se hizo en el último partido: establecimientos mercantiles en la zona de Reforma y del Centro Histórico después de las 3:00 de la tarde y hasta las hasta las 7:00 de la mañana del día siguiente, no pueden vender bebida alcohólica para llevar”. —

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¿Qué resultados dejaron los operativos anteriores?

En conferencia de prensa, el secretario dijo que en cuatro operativos realizados durante los tres juegos de México y durante la marcha del pasado sábado se decomisaron casi 40 mil latas de cerveza y 500 botellas de alcohol de diferente clase.

“40 mil latas de cerveza para que para que sepan de qué estamos hablando porque hemos trabajado muchísimo y se han destruido y más de 500 botellas de de alcohol”. —

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Varios infractores han sido remitidos a las autoridades.

“Han llegado al juez cívico 30 personas, 30 vendedores, básicamente cuando hay resistencia. Cuando llegamos y dicen bueno pues ya llévense la mercancía o destrúyanla ahí no se les remite al juez cívico, pero cuando hay resistencia entonces es cuando se les remite al juez cívico”. —

El funcionario aseguró que mañana habrá más elementos de la dependencia en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para fortalecer esta estrategia.

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