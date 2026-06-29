Kenia Lechuga conquista el oro en Lucerna y reafirma que México tiene una reina del remo

Un triunfo construido con inteligencia

Las aguas de Lucerna, uno de los escenarios más emblemáticos del remo internacional, volvieron a ser testigo de una actuación memorable para el deporte mexicano. Apenas un día después de celebrar su cumpleaños número 32, Kenia Lechuga escribió un nuevo capítulo en su carrera al quedarse con la medalla de oro en la tercera etapa de la Copa del Mundo de Remo 2026.

La mexicana salió decidida desde los primeros metros, pero sin precipitarse. Administró el esfuerzo con inteligencia, manteniendo un ritmo constante que poco a poco comenzó a marcar diferencias sobre sus rivales. Conforme avanzó la prueba, su dominio se hizo cada vez más evidente hasta cruzar la meta en el primer lugar con un tiempo de 7:35.32 minutos, suficiente para subir a lo más alto del podio.

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Una final sin margen para las rivales

Durante los dos mil metros de recorrido, Lechuga mostró la experiencia que la ha convertido en una de las figuras más importantes del remo internacional. Superó los primeros 500 metros con un registro de 1:49.17, alcanzó la mitad de la competencia en 3:45.66 y llegó a los mil 500 metros con 5:42.13, manteniendo siempre el control de la regata.

La neerlandesa Femke van de Vliet terminó en la segunda posición con 7:41.92 minutos, mientras que la irlandesa Isobel Clements completó el podio con un tiempo de 7:42.55. La ventaja conseguida por la mexicana reflejó el dominio que ejerció durante toda la competencia y confirmó el excelente momento que atraviesa en el circuito internacional.

Kenia Lechuga Ampliar

Una temporada para recordar

La victoria en Lucerna significó mucho más que una medalla. Representó el segundo oro de Kenia Lechuga dentro del serial de Copas del Mundo de Remo 2026, después del título conseguido semanas antes en Sevilla, España. Con ello, la mexicana cerró la temporada de la mejor manera posible y dejó claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su trayectoria deportiva.

A lo largo del serial, Lechuga demostró regularidad, fortaleza física y una notable capacidad para ejecutar estrategias de carrera, cualidades que la mantienen entre las principales exponentes del single scull ligero a nivel mundial. Su consistencia la ha llevado a convertirse en una referencia del remo mexicano y latinoamericano.

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Un referente para el deporte mexicano

Tres veces olímpica y protagonista de varios de los resultados más importantes en la historia del remo nacional, Kenia Lechuga continúa ampliando un legado que inspira a nuevas generaciones de atletas. Cada competencia confirma que su lugar entre la élite mundial no es producto de una actuación aislada, sino del trabajo constante y de años de preparación.

Con el oro conseguido en Lucerna, la mexicana no solo suma otro logro a su brillante carrera, sino que también mantiene viva la presencia de México en los primeros planos del deporte internacional. Mientras el ciclo rumbo a las próximas grandes competencias continúa, Lechuga demuestra que sigue siendo una de las principales cartas del país para aspirar a nuevos éxitos y mantener al remo mexicano en la conversación mundial.