Mundial 2026: Cruces y partidos de dieciseisavos de final tras fase de grupos
La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más vibrante. Revisa el cuadro completo, los cruces de dieciseisavos de final y el camino hacia la gran final.
El histórico torneo con el formato expandido de 48 selecciones entra en su fase más emocionante y dramática: los partidos de eliminación directa. Tras una fase de grupos sumamente intensa, quedaron definidos los 32 equipos que mantendrán vivo el sueño de levantar el trofeo del Mundial 2026 el próximo 19 de julio.
A través del gráfico compartido por W Deportes en el archivo IMG_3875.png, repasamos cómo ha quedado distribuido el cuadro completo desde esta ronda de dieciseisavos hasta la gran final de 2026.
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El camino a la gloria: Así marchan las llaves eliminatorias
A partir de esta fase, ya no hay margen de error ni especulación por puntos: es ganar o despedirse. El cuadro de competencia presentado en la imagen se divide en dos grandes lados que prometen enfrentamientos de alto calibre a lo largo de las próximas semanas.
Lado Izquierdo del Cuadro
Este sector destaca por albergar a múltiples potencias europeas y africanas de primer nivel. Los choques iniciales de dieciseisavos de final en esta zona son:
- Alemania vs. Paraguay
- Francia vs. Suecia
- Sudáfrica vs. Canadá
- Países Bajos vs. Marruecos
- Portugal vs. Croacia
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
- Bélgica vs. Senegal
Lado Derecho del Cuadro
Por la otra banda, encontramos al campeón defensor, gigantes sudamericanos y atractivas revelaciones que buscan dar la sorpresa en territorio norteamericano:
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Noruega
- México vs. Ecuador
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo
- Argentina vs. Cabo Verde
- Australia vs. Egipto
- Suiza vs. Algeria
- Colombia vs. Ghana
Fechas clave del calendario de eliminación directa
Como se aprecia en la estructura, los ganadores de la ronda de 16avos. avanzarán progresivamente superando los Octavos de final, Cuartos de final y las Semifinales, ganándose un lugar en el partido definitivo por la gloria mundialista.
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Los compromisos de esta ronda eliminatoria se celebrarán de forma consecutiva a partir de este domingo 28 de junio hasta el viernes 3 de julio, ofreciendo una cartelera diaria repleta de acción para los aficionados de todo el mundo.
Domingo 28 de junio
Canadá vs Sudáfrica
- Estadio: Los Ángeles
- Hora: 13:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Lunes 29 de junio
Brasil vs Japón
- Estadio Houston
- Hora: 11:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Alemania vs Paraguay
- Estadio: Boston
- Hora: 14:30 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: Canal 5, TUDN y ViX
Países Bajos vs Marruecos
- Estadio: Monterrey
- Hora: 19:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs Noruega
- Estadio:Dallas
- Hora: 11:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Francia vs Suecia
- Estadio: Nueva York/Nueva Jersey
- Hora: 15:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
México vs Ecuador
- Estadio: Ciudad de México
- Hora: 19:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs RD Congo
- Estadio: Atlanta
- Hora: 10:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Bélgica vs Senegal
- Estadio: Seattle
- Hora: 14:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: Canal 5, TUDN y ViX
Estados Unidos vs Bosnia
- Estadio: San Francisco
- Hora: 18:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Jueves 2 de julio
España vs Austria
- Estadio: Los Ángeles
- Hora: 13:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: Canal 5, TUDN y ViX
Portugal vs Croacia
- Estadio: Toronto
- Hora: 17:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Suiza vs Argelia
- Estadio: Vancouver
- Hora: 21:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
- Estadio: Dallas
- Hora: 12:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX
Argentina vs Cabo Verde
- Estadio: Miami
- Hora: 16:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: Canal 5, TUDN y ViX
Colombia vs Ghana
- Estadio: Kansas City
- Hora: 19:30 Hrs. (tiempo del Centro de México)
- TV: ViX