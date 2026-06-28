Mundial 2026: Cruces y partidos de dieciseisavos de final tras fase de grupos / Michael Derrer Fuchs

El histórico torneo con el formato expandido de 48 selecciones entra en su fase más emocionante y dramática: los partidos de eliminación directa. Tras una fase de grupos sumamente intensa, quedaron definidos los 32 equipos que mantendrán vivo el sueño de levantar el trofeo del Mundial 2026 el próximo 19 de julio.

Erling Haaland / Visionhaus Ampliar

A través del gráfico compartido por W Deportes en el archivo IMG_3875.png, repasamos cómo ha quedado distribuido el cuadro completo desde esta ronda de dieciseisavos hasta la gran final de 2026.

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El camino a la gloria: Así marchan las llaves eliminatorias

A partir de esta fase, ya no hay margen de error ni especulación por puntos: es ganar o despedirse. El cuadro de competencia presentado en la imagen se divide en dos grandes lados que prometen enfrentamientos de alto calibre a lo largo de las próximas semanas.

Lado Izquierdo del Cuadro

Este sector destaca por albergar a múltiples potencias europeas y africanas de primer nivel. Los choques iniciales de dieciseisavos de final en esta zona son:

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Lado Derecho del Cuadro

Por la otra banda, encontramos al campeón defensor, gigantes sudamericanos y atractivas revelaciones que buscan dar la sorpresa en territorio norteamericano:

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Algeria

Colombia vs. Ghana

Cruces 16vos Mundial 2026 Ampliar

Fechas clave del calendario de eliminación directa

Como se aprecia en la estructura, los ganadores de la ronda de 16avos. avanzarán progresivamente superando los Octavos de final, Cuartos de final y las Semifinales, ganándose un lugar en el partido definitivo por la gloria mundialista.

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Los compromisos de esta ronda eliminatoria se celebrarán de forma consecutiva a partir de este domingo 28 de junio hasta el viernes 3 de julio, ofreciendo una cartelera diaria repleta de acción para los aficionados de todo el mundo.

Harry Kane y Reece James / Jean Catuffe Ampliar

Domingo 28 de junio

Canadá vs Sudáfrica

Estadio: Los Ángeles

Hora: 13:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Lunes 29 de junio

Brasil vs Japón

Estadio Houston

Hora: 11:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Alemania vs Paraguay

Estadio: Boston

Hora: 14:30 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: Canal 5, TUDN y ViX

Países Bajos vs Marruecos

Estadio: Monterrey

Hora: 19:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs Noruega

Estadio:Dallas

Hora: 11:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Francia vs Suecia

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey

Hora: 15:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

México vs Ecuador

Estadio: Ciudad de México

Hora: 19:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: Canal 5, TUDN, ViX y Azteca 7

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs RD Congo

Estadio: Atlanta

Hora: 10:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Bélgica vs Senegal

Estadio: Seattle

Hora: 14:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: Canal 5, TUDN y ViX

Estados Unidos vs Bosnia

Estadio: San Francisco

Hora: 18:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Jueves 2 de julio

España vs Austria

Estadio: Los Ángeles

Hora: 13:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: Canal 5, TUDN y ViX

Portugal vs Croacia

Estadio: Toronto

Hora: 17:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Suiza vs Argelia

Estadio: Vancouver

Hora: 21:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Estadio: Dallas

Hora: 12:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: ViX

Argentina vs Cabo Verde

Estadio: Miami

Hora: 16:00 Hrs. (tiempo del Centro de México)

TV: Canal 5, TUDN y ViX

Colombia vs Ghana