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Brasil vs Japón EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026

El Brasil de Ancelotti y Vinícius Jr. se enfrenta al peligroso Japón en el Mundial 2026. Descubre las alineaciones probables y dónde ver el partido.

Brasil vs Japón EN VIVO

Brasil vs Japón EN VIVO

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

El Mundial 2026 entra en su fase eliminatoria con un duelo de alto voltaje: Brasil vs Japón, este lunes 29 de junio de 2026 en el Estadio Houston. La pentacampeona del mundo, dirigida por Carlo Ancelotti, se mide a un Samurai Blue disciplinado y peligroso que sueña con una nueva hazaña. El ganador avanzará a octavos de final para enfrentar al vencedor de Costa de Marfil vs Noruega.

Estadio Houston

Estadio Houston / Aaron M. Sprecher

Brasil: Favorita con obligación de mostrar su fútbol

La Canarinha llega como clara favorita tras dominar su grupo con 7 puntos con un fútbol que combina solidez defensiva y talento individual. Bajo Ancelotti, la Seleção ha encontrado equilibrio, aunque aún busca su mejor versión.

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Claves del equipo verdeamarelo:

  • Ataque explosivo: Vinícius Jr. es la gran estrella y buscará desequilibrar. Lo acompañan jugadores en gran momento como Matheus Cunha, Lucas Paquetá y posibles ingresos de Endrick o Neymar, quien regresa progresivamente.
  • Mediocampo sólido: Bruno Guimarães y Casemiro aportan control y recuperación. Ancelotti podría optar por un 4-3-3 con laterales ofensivos.
  • Experiencia en eliminatorias: Brasil no pierde en fase de grupos y tiene historia favorable ante Japón (victoria 4-1 en Alemania 2006).

Posible formación Brasil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá; Vinícius Jr., Cunha/Martinellli, Rodrygo o Endrick.

Ancelotti evita juegos mentales y confía en que su equipo mejorará partido a partido. La presión está clara: Brasil debe avanzar y mostrar que es candidata al título.

Selección de Brasil

Selección de Brasil / Ian MacNicol

Japón: El “matagigantes” asiático que no se rinde

Japón clasificó segundo en su grupo tras un empate clave y llega con confianza. El equipo de Hajime Moriyasu es compacto, rápido en transiciones y peligroso en contragolpe.

Fortalezas del Samurai Blue:

  • Disciplina táctica: Presión alta y organización defensiva impecable.
  • Jugadores clave: Ueda en ataque, Kamada, Maeda y posibles ausencias como Mitoma o Kubo por lesiones.
  • Antecedentes: Japón venció a Brasil 3-2 en un amistoso reciente (2025) y ya ha dado sorpresas en Mundiales.

Moriyasu respeta a Brasil pero cree en su equipo: “No seremos fáciles de vencer”. Japón sueña con repetir hazañas como en 2022 y motivar a todo el fútbol asiático.

Posible formación Japón (4-2-3-1): Centrada en solidez atrás y velocidad arriba.

Lo que está en juego

Brasil es amplia favorita por plantilla, talento y entrenador. Sin embargo, Japón es un rival incómodo que castiga errores. Un pronóstico de 2-0 o 3-1 a favor de la Canarinha parece el escenario más probable, pero en eliminatorias cualquier detalle puede cambiarlo todo.

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BRASIL VS JAPÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

  • FECHA: lunes 29 de junio
  • HORA: 11:00 horas (tiempo del centro de México)
  • ESTADIO: Houston
  • TV: ViX Premium
  • RADIO: W Deportes 730 AM

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