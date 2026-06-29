Brasil vs Japón EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026
El Brasil de Ancelotti y Vinícius Jr. se enfrenta al peligroso Japón en el Mundial 2026. Descubre las alineaciones probables y dónde ver el partido.
El Mundial 2026 entra en su fase eliminatoria con un duelo de alto voltaje: Brasil vs Japón, este lunes 29 de junio de 2026 en el Estadio Houston. La pentacampeona del mundo, dirigida por Carlo Ancelotti, se mide a un Samurai Blue disciplinado y peligroso que sueña con una nueva hazaña. El ganador avanzará a octavos de final para enfrentar al vencedor de Costa de Marfil vs Noruega.
Brasil: Favorita con obligación de mostrar su fútbol
La Canarinha llega como clara favorita tras dominar su grupo con 7 puntos con un fútbol que combina solidez defensiva y talento individual. Bajo Ancelotti, la Seleção ha encontrado equilibrio, aunque aún busca su mejor versión.
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Claves del equipo verdeamarelo:
- Ataque explosivo: Vinícius Jr. es la gran estrella y buscará desequilibrar. Lo acompañan jugadores en gran momento como Matheus Cunha, Lucas Paquetá y posibles ingresos de Endrick o Neymar, quien regresa progresivamente.
- Mediocampo sólido: Bruno Guimarães y Casemiro aportan control y recuperación. Ancelotti podría optar por un 4-3-3 con laterales ofensivos.
- Experiencia en eliminatorias: Brasil no pierde en fase de grupos y tiene historia favorable ante Japón (victoria 4-1 en Alemania 2006).
Posible formación Brasil (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá; Vinícius Jr., Cunha/Martinellli, Rodrygo o Endrick.
Ancelotti evita juegos mentales y confía en que su equipo mejorará partido a partido. La presión está clara: Brasil debe avanzar y mostrar que es candidata al título.
Japón: El “matagigantes” asiático que no se rinde
Japón clasificó segundo en su grupo tras un empate clave y llega con confianza. El equipo de Hajime Moriyasu es compacto, rápido en transiciones y peligroso en contragolpe.
Fortalezas del Samurai Blue:
- Disciplina táctica: Presión alta y organización defensiva impecable.
- Jugadores clave: Ueda en ataque, Kamada, Maeda y posibles ausencias como Mitoma o Kubo por lesiones.
- Antecedentes: Japón venció a Brasil 3-2 en un amistoso reciente (2025) y ya ha dado sorpresas en Mundiales.
Moriyasu respeta a Brasil pero cree en su equipo: “No seremos fáciles de vencer”. Japón sueña con repetir hazañas como en 2022 y motivar a todo el fútbol asiático.
Posible formación Japón (4-2-3-1): Centrada en solidez atrás y velocidad arriba.
Lo que está en juego
Brasil es amplia favorita por plantilla, talento y entrenador. Sin embargo, Japón es un rival incómodo que castiga errores. Un pronóstico de 2-0 o 3-1 a favor de la Canarinha parece el escenario más probable, pero en eliminatorias cualquier detalle puede cambiarlo todo.
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BRASIL VS JAPÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER
- FECHA: lunes 29 de junio
- HORA: 11:00 horas (tiempo del centro de México)
- ESTADIO: Houston
- TV: ViX Premium
- RADIO: W Deportes 730 AM