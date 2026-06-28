Argentina invicto y Messi rompe nuevo récord ante Jordania

Los dirigidos por Lionel Scaloni quedaron líderes de su sector y además de forma invicta, aunque con el gol de Mousa Al-Tamari, ya no pudieron cerrar de manera perfecta su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, ya que iban a ser la tercera selección que no permitiera gol en la primera ronda.

Lautaro Martínez / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Jordania y Argentina disputaron su último encuentro de la fase de grupos en Dallas, los argentinos llegaron al juego con la clasificación asegurada, caso contrario a su rival, que ya estaban eliminados.

El primer tiempo fue dominado totalmente por la Albiceleste, desde el principio, buscaron la anotación ante una débil Jordania que no lograba asociarse. Se acercaron al 6´ cuando había marcado Giovani Lo Celso, aunque se encontró en posición adelantada, 13 minutos después obtuvo su anotación con un golazo de tiro libre.

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El partido siguió con la misma tónica después de la primera anotación, con los argentinos asediando al rival y controlando el encuentro. Pasando la media hora de juego, una clara patada a la cara hacia el defensor Marcos Senesi fue marcada como penalti, mismo que cobró de buena manera Lautaro Martínez que puso el 2 por 0 momentáneo.

En el segundo tiempo, los reflectores voltearon a Lionel Messi, quien se levantó a calentar al comienzo de la segunda mitad, fue hasta el minuto 60 cuando Scaloni lo metió al campo para que buscará extender su diferencia de goles, aprovechando que Kylian Mbappé no marcó ante Noruega. Al 80´ de tiro libre, Messi marcó su decimonovena anotación en Mundiales y batió el récord de más partidos consecutivos con goles en Copas del Mundo con siete.

Al final, el encuentro terminó 3 goles por 1 y Argentina enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final en Miami el próximo viernes 3 de julio a las 16:00 horas, tiempo centro de México.