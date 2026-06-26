CDMX suspende clases y aplica home office el 30 de junio por decreto de Claudia Sheinbaum

El gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum decretó la suspensión de clases y el home office en CDMX el 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

Si vives en la Ciudad de México, ojo con esta fecha porque el martes 30 de junio habrá cambios importantes por el partido de la Selección Mexicana. Ese día no habrá clases y en buena parte del gobierno se aplicará el home office para facilitar la movilidad y evitar complicaciones alrededor del Estadio Ciudad de México.

Pero tampoco es que la capital se vaya a detener por completo. Habrá menos actividad en escuelas y oficinas, sí, aunque muchos trabajadores seguirán en sus labores y varios servicios operarán con normalidad. Aquí te contamos exactamente qué cambia y qué no.

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¿Qué cambia en CDMX el 30 de junio por el partido de México?

El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, decretó medidas especiales con motivo del encuentro de la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México.

La decisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, contempla dos medidas principales. Por un lado, la suspensión de clases y, por otro, la implementación de trabajo a distancia en buena parte del sector público.

¿En qué escuelas se suspenden las clases en CDMX?

La suspensión aplica tanto para escuelas públicas como para planteles privados incorporados a la Secretaría de Educación Pública en la capital y abarca todos los niveles educativos, desde preescolar y primaria hasta secundaria, media superior y educación superior vinculada a la SEP.

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¿Quiénes harán home office el 30 de junio?

El acuerdo establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el trabajo a distancia siempre que sus funciones lo permitan.

Si trabajas en el sector público en la Ciudad de México, es muy probable que en las próximas horas recibas indicaciones sobre si te toca laborar desde casa o acudir de manera presencial.

¿Qué trabajadores sí deben acudir de forma presencial?

No todo se detiene por el futbol porque hay áreas que deben seguir operando de manera normal debido a la naturaleza de sus funciones. Entre ellas se encuentran el personal de salud, los servicios de atención médica, los cuerpos de emergencia, Protección Civil y otras áreas consideradas estratégicas o esenciales.

Para estos trabajadores, la jornada se mantiene prácticamente sin cambios.

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