Croacia triunfa vs Ghana y está en la siguiente ronda

Después de caer en su primer partido, los croatas terminan con seis unidades tras ganar dos juegos consecutivamente y aseguran su puesto en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Croacia triunfa vs Ghana Mundial 2026 / Ezra Shaw - FIFA Ampliar

Croacia y Ghana disputaron su último encuentro de la fase de grupos en Filadelfia, ambas selecciones llegaban con posibilidades de terminar en primer lugar, aunque también podían terminar terceros de grupo.

La primera mitad fue para el equipo dirigido por Zlatko Dalić, con mayor posesión y más aproximaciones al arco rival, ejercieron su dominio y doblegaron a los ghaneses, aunque les faltaba claridad en el último toque, empezaron a probar con tiros de larga distancia, cosa que le resultó, ya que al minuto 31, Petar Sucic abrió el marcador con un disparo potente pegado al palo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¿Por qué solo 8 selecciones han ganado el Mundial? La explicación detrás del club más exclusivo del futbol

Al medio tiempo, Croacia quedaba como primer lugar, ya que Inglaterra y Panamá seguían 0-0. La dinámica cambió para la segunda mitad, con los cambios hechos por Carlos Queiroz, Ghana se mostró con más intención de mitad para adelante.

Los croatas le habían cedido el balón a los ghaneses, y en un tiro libre, Ernest Nuamah le puso el balón en los pies a Derrick Luckassen que solo empujó la pelota hacia la red para el empate momentáneo, que dejaba a Ghana como segundo lugar y baja a Croacia al tercer puesto.

El técnico Dalić, se dio cuenta que su equipo necesitaba un cambio, es por eso que decidió desprenderse de Mateo Kovacic y metió a Mario Pasalic, el jugador del Atalanta revolucionó el juego e hizo que Croacia recuperara el balón. No fue hasta el minuto 83 en un tiro de esquina, que los croatas consiguieron el 2 por 1 definitivo, con asistencia de Luka Modrić, Nikola Vlašić con un cabezazo venció a Benjamin Asare. Con este resultado, Croacia clasificó directamente a los dieciseisavos de final, mientras que Ghana quedó dentro de los mejores terceros del Mundial.