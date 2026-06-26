Egipto vs Irán EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Egipto e Irán se enfrentan este viernes 26 de junio en el Estadio de Seattle por la última jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026. Los egipcios llegan como líderes provisionales con cuatro puntos, mientras que los iraníes buscan una victoria que les garantice el boleto a los dieciseisavos de final.

Mohamed Salah Egipto Mundial 2026 Ampliar

¿Qué necesita Egipto para clasificar a los dieciseisavos de final?

La selección egipcia tiene el panorama más favorable del grupo antes de la última fecha. Con cuatro puntos acumulados tras dos jornadas, los dirigidos por Hossam Hassan ya están clasificados a la siguiente ronda. Una victoria les asegurará tanto la clasificación como el liderato del Grupo G.

Egipto Copa del Mundo FIFA 2026 Ampliar

El equipo africano está a un paso de conseguir un resultado histórico: alcanzar por primera vez las rondas de eliminación directa en una Copa del Mundo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Katia Itzel se convierte en la primer arbitra mexicana en dirigir un partido de Mundial

¿Cómo llega Egipto al partido contra Irán?

Los Faraones han mostrado carácter en momentos clave del torneo. Tras empatar frente a Bélgica en el debut, reaccionaron con una remontada importante ante Nueva Zelanda en un encuentro que comenzaron perdiendo. La victoria les permitió tomar el control de su destino de cara a la jornada decisiva.

Mohamed Salah Mundial 2026 FIFA Ampliar

Gran parte del éxito egipcio pasa por el rendimiento de Mohamed Salah. El delantero volvió a asumir el liderazgo ofensivo con un gol y una asistencia en el triunfo más reciente, confirmando su papel como referente absoluto del equipo.

Además, Hossam Hassan cuenta con una plantilla completa y sin problemas físicos. La continuidad en la alineación parece ser la apuesta del cuerpo técnico para un compromiso que puede marcar una página histórica para el fútbol egipcio.

Posible alineación de Egipto

Formación: 4-2-3-1

El Shenawy; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Hamdy Fathy, Emam Ashour; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush.

Mohamed Salah busca liderar otra noche histórica

Cada vez que Egipto afronta un partido decisivo, las miradas apuntan a Salah. El atacante llega en gran forma y acompañado por futbolistas que atraviesan un buen momento, como Omar Marmoush, Emam Ashour y Trezeguet. La combinación de experiencia y velocidad ha permitido a los Faraones competir de igual a igual frente a rivales de mayor tradición mundialista.

Mohamed Salah Egipto Mundial 2026 Ampliar

Si Egipto consigue avanzar, gran parte del mérito pasará por la influencia de su capitán en los momentos más importantes del torneo.

¿Cómo llega Irán a la última fecha del Grupo G?

Irán todavía no ha perdido en la Copa del Mundo 2026, pero tampoco ha logrado sumar una victoria. Los empates ante Nueva Zelanda y Bélgica mantienen vivas sus aspiraciones de clasificación, aunque llegan a la jornada definitiva con menos margen de error que su rival.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: México hace historia en el Mundial 2026: 9 puntos y portería en cero en la fase de grupos

La selección dirigida por Amir Ghalenoei sabe que ganar elimina cualquier cálculo y le asegura un lugar entre los 32 mejores equipos del torneo. Un empate podría mantenerlo con opciones, pero dependería de otros resultados y de los criterios de desempate.

La noticia positiva para el conjunto asiático es que podrá contar con todos sus jugadores disponibles para afrontar uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

Posible alineación de Irán

Formación: 4-3-3

Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi.

Lo que sigue para Egipto e Irán en el Mundial 2026

El ganador de este encuentro tendrá altas probabilidades de avanzar como líder del Grupo G y obtener un cruce más favorable en los dieciseisavos de final. Para Egipto representa una oportunidad histórica de alcanzar por primera vez las rondas eliminatorias, mientras que Irán buscará regresar a la fase de eliminación directa y consolidarse como una de las selecciones más competitivas de Asia en la Copa del Mundo.

Egipto vs Irán DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: viernes 26 de junio

HORA: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio Seattle

TV: ViX Premium