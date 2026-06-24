México hace historia en el Mundial 2026: 9 puntos y portería en cero en la fase de grupos

La Selección Mexicana venció 3-0 a República Checa este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México. Resultado que le dio los primeros nueve puntos de su historia en una fase de grupos mundialista. El Tri cerró el Grupo A con tres victorias en tres partidos y sin recibir un solo gol.

Czechia vs Mexico FIFA World Cup 2026 - Group A / Anadolu Ampliar

¿Cómo fueron los goles de México contra República Checa?

Mateo Chávez fue el encargado de inaugurar el marcador al internarse en el área por la banda derecha y sacar un disparo cruzado directo al fondo de la red. Posteriormente, al minuto 60, Julián Quiñones sentenció el encuentro con un potente derechazo que venció la meta checa para colocar el 2-0. Finalmente, ya en el tiempo de compensación, Álvaro Fidalgo apareció para sellar la goleada con el 3-0 definitivo.

Selección Mexicana Estadio CDMX / Anadolu Ampliar

El primer tiempo fue un ejercicio de paciencia. México generó las ocasiones más peligrosas con remates de Quiñones, Alvarado, Romo y una chilena acrobática de Israel Reyes que pasó muy cerca del poste. Pero Kovář, arquero de República Checa, aguantó el empuje tricolor. En el segundo tiempo, el Estadio Ciudad de México, rugió y brincó de alegría cuando el Tri encontró las tres anotaciones del partido.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: México hizo historia y triunfó ante República Checa en el Estadio Ciudad de México

¿Qué récords rompió México en este Mundial 2026?

Dos marcas históricas se rompieron en un solo partido. La primera es que ninguna selección mexicana había logrado completar una fase de grupos mundialista con tres victorias al hilo en una misma edición de la Copa del Mundo.

Czechia vs Mexico FIFA World Cup 2026 - Group A / Anadolu Ampliar

El camino que llevó al Tri a este hito fue el siguiente: Primero superaron 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Posteriormente, un gol de Luis Romo aseguró el triunfo ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Finalmente, Mateo Chávez y el propio Quiñones sellaron la hazaña en el último juego, celebrado nuevamente en la capital del país

La segunda marca histórica conseguida fue mantener el arco en cero durante toda la fase de grupos. Raúl Rangel llegaba a este encuentro sin haber recibido gol en sus dos primeros compromisos, codeándose con figuras de la talla de Emiliano Martínez y Unai Simón. Al dejar su valla invicta por tercera ocasión consecutiva, coronó una fase de grupos absolutamente perfecta.

¿Por qué México terminó primero del Grupo A del Mundial 2026?

La Selección Mexicana aseguró su lugar en los dieciseisavos de final como líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa Los nueve puntos conseguidos le aseguraron el liderato.

Czechia vs Mexico Group A FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

El sistema de Javier Aguirre funcionó sobre dos pilares: orden defensivo asfixiante y transiciones rápidas que castigaron a los rivales cuando bajaron la guardia. El técnico mexicano se caracteriza por priorizar el orden defensivo y en este torneo esa apuesta le ha redituado resultados concretos.

¿Cuándo y contra quién juega México en los dieciseisavos del Mundial?

El conjunto azteca disputará los dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. De acuerdo con el cuadro del torneo, el rival del conjunto azteca será uno de los mejores terceros lugares de la competencia, proveniente de los grupos C, E, F, H o I.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Brasil goleó a Escocia y se adueñó del liderato del Grupo C

México llega a la fase eliminatoria con todo lo que quería: liderato de grupo, portería imbatida y el público local de su lado. El partido del 30 de junio dirá si esta versión del Tri tiene fondo para algo más grande.

En los próximos días tocará esperar la definición de los grupos restantes para conocer al rival del 30 de junio. El Estadio Ciudad de México volverá a ser la sede.