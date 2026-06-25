¿Te van a bloquear el celular? El 96% de los mexicanos no ha registrado su línea telefónica

En entrevista con Carlos Loret de Mola el director de The Competitive Intelligence Unit, Ernesto Piedras, informó que de 159.9 millones de líneas telefónicas activas en México el 96.9 por ciento no se ha registrado; recomendó vincularse, aunque comentó no servirá de nada.

“No quiero vivir con la duda de si me van a bloquear, regístrense, confíen en las empresas proveedoras de servicio como confían en sus bancos, en almacenes, salgamos este embrollo, van dos fracasos gubernamentales de intento de registro nacional, este es el tercero… Yo anticipo que vamos a llegar al 31 de diciembre y vamos a tener alta cifra de líneas no vinculadas o registradas, esta ampliación de plazo no preveo sirva de gran cosa”. — Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit

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¿Por qué la mayoría de las líneas no se han registrado?

Razones por las cuales no se han registrado:

El 44 por ciento de la gente desconoce que tiene que realizar el trámite.

Desinterés.

Desconfianza porque no es el gobierno el regulador de datos.

“Lo que dice la CRT es que va a girar una instrucción a operadores telefónicos que proveen el servicio para que nos bloquen el servicio personal o comercial para que solo dejen el 911 o llamadas de emergencia. Esto contraviene en el derecho básico del ciudadano consignado en la Constitución en el artículo sexto del derecho a la conectividad”. — Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit

¿Qué recomienda el especialista sobre el registro telefónico?

El director de The Competitive Intelligence Unit dijo que el registro es para todas las líneas telefónicas y por eso es importante ya sea prepago y el pospago revisar en la página de los operadores telefónicos si ya se realizó el registro de lo contrario llevarlo a cabo. El plazo depende del último digito del número telefónico correspondiente al mes asignado.

Piedras comentó que este sistema de registro no proviene de todo el mundo, no es una práctica universal y quizá no ayude a prevenir las extorsiones ya que quienes realizan este delito compran las líneas telefónicas desde otros países; lo recomendable sería que como medida permanente la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión en México (CIRT) instruya sobre nuevos riesgos cibernéticos tomando en cuenta el avance de la tecnología, “un registro no nos va a salvar de esto”.

“Te pondría de ejemplo Estados Unidos y Reino Unido no tienen esta práctica, países como Argentina lo han intento, Francia también pero nunca amenazando a los consumidores ciudadanos de bloquearles el servicio, ejemplo, lo que dijeron es si prepago tienen alta rotación de líneas porque no emprendemos este proceso y en un margen de dos o dos años y medio todas las líneas estarán registradas o vinculadas”. — Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit

Señaló que no es peligroso registrase, los datos personales los obtendrán los operadores privadores que prevén el servicio y ya no está incluido el dato biométrico que era violatorio en el marco de la ley; además puntualizó que si autoridades judiciales solicitan información debe ser proporcionada.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Los festejos, los “quiere volar”, la inundación, la nadada, la basura y también la desgracia del atropellamiento tras el triunfo de México.



➡️Los nuevos partidos políticos.



➡️El nuevo plazo para el registro de celulares.



➡️Y la tragedia… pic.twitter.com/EYKEFpvFPE — W Radio México (@WRADIOMexico) June 25, 2026

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