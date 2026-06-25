Rechaza Concanaco prórroga para registrar celulares, pese a calendario ampliado anunciado por la CRT

El presidente de Concanaco-Servytur defendió el registro obligatorio de telefonía, al considerar que permitirá fortalecer el combate a delitos como la extorsión telefónica y mejorar la trazabilidad de las líneas móviles.

El Registro celulares debe mantenerse conforme a la fecha originalmente establecida para las líneas no registradas, consideró la Concanaco-Servytur, pese a la ampliación del calendario anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

A unos días de que venciera el plazo originalmente previsto para el registro de líneas celulares, el presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre Stéffano rechazó que se otorgue una nueva prórroga y pidió que el corte para las líneas no registradas se mantenga en la fecha establecida.

La postura del dirigente empresarial contrasta con el anuncio realizado este jueves por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que determinó ampliar el proceso de vinculación de líneas de prepago mediante un calendario escalonado que se extenderá de agosto a diciembre, de acuerdo con el último dígito del número telefónico.

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Concanaco pide mantener fecha límite para el registro

Durante su ya tradicional conferencia semanal, De la Torre insistió en que el proceso debe concretarse y pidió a la ciudadanía no esperar una nueva ampliación.

“Que no sea como el cuento de Caperucita Roja, no, de ahí viene el lobo y ahí viene el lobo y que nunca llegue el lobo. Aquí sí requerimos establecer ya que el corte se lleve a cabo el 30 de junio. Nosotros como organización no solicitaremos ninguna prórroga, al contrario estamos apoyando que esto suceda en esa fecha”.

El dirigente del sector terciario en el país, llamó a los usuarios que aún no han realizado el trámite a acudir a los centros de atención de sus compañías telefónicas o utilizar las plataformas digitales habilitadas para evitar quedarse sin servicio.

De acuerdo con las cifras presentadas por la propia CRT, hasta el más reciente corte se habían vinculado 63 millones de líneas, equivalente a poco más del 43 por ciento de las 144.5 millones de líneas móviles que operan en el país, por lo que más de 82 millones de números permanecían pendientes de registro.

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CRT amplía calendario para líneas de prepago

Ante el rezago, De la Torre reconoció que en los últimos días se han registrado problemas de saturación debido a que millones de usuarios dejaron el trámite para el final.

“Entiendo que hoy vamos a celebrar el partido de servicios, para que todos esos millones de usuarios que tienen pendiente este proceso, lo hagan antes del 30 de junio. Ya tenemos reportes de saturación, porque obviamente a la mexicana, al último momento”.

El presidente de Concanaco-Servytur defendió el registro obligatorio al considerar que permitirá fortalecer el combate a delitos como la extorsión telefónica y mejorar la trazabilidad de las líneas móviles.

“Cobra sentido la estrategia de que se tenga plenamente identificado a cualquier persona que tenga un teléfono celular o una línea de teléfono, derivado de que también es necesario que se tenga la total trazabilidad de todos los teléfonos que están llevando a cabo este tipo de situaciones”.

Pese al rechazo expresado por Concanaco-Servytur a una nueva prórroga, la CRT ya determinó ampliar el calendario de registro para las líneas de prepago, por lo que los usuarios deberán cumplir con la vinculación de su número en las nuevas fechas establecidas de agosto a diciembre de este año.

El Registro celulares continuará bajo el esquema definido por la autoridad reguladora, mientras que organizaciones empresariales mantienen su postura sobre la necesidad de avanzar en el proceso. La discusión sobre el Registro celulares se mantiene en medio de los esfuerzos para incrementar el número de líneas vinculadas en el país.

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