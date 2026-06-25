Senegal vs Irak EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Con ambas selecciones con dos derrotas, tanto Senegal como Irak buscan sus primeros puntos en está Copa del Mundo, ya que aún cuentan con posibilidades de avanzar como uno de los ocho mejores terceros en caso de ganar. Los Leones de Teranga han lucido mejor de lo que reflejan sus resultados, en su debut en el Mundial ante Francia, aguantaron los ataques de Mbappé, Dembélé y compañía, aunque en el segundo tiempo no pudieron resistir y cayeron 3 goles por 1. Contra Noruega dieron más batalla, aunque no lograron frenar a Erling Haaland que termino con doblete en ese encuentro, a favor de los senegalés Ismaila Sarr igual anotó dos goles.

Senegal vs Noruega / Mattia Ozbot Ampliar

Mientras que Irak, solo ha anotado un gol en dos juegos, fue Aymen Hussein el que se encargo de poner el empate provisional en el marcador ante los noruegos, aunque en el agregado de la segunda mitad, el delantero del Al Karma cometió un autogol que sentenció 4 goles por 1 al conjunto iraquí. Contra los franceses, no tuvieron ningún tiro a puerta en los 90 minutos y cayeron 3 por 0 en Filadelfia. Por lo que ambas escuadras se juegan su permanencia en la Copa del Mundo, un empate no le sirve a ninguno, por lo que deberán ganar si es que quieren jugar los dieciseisavos de final.

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Posibles alineaciones de Senegal e Irak

Senegal

Con la lesión en la rodilla sufrida de Éduard Mendy ante Noruega, Pape Thiaw deberá hacer una modificación en el arco, por lo que Diaw tendrá que resguardar los tres palos de la portería senegalesa. Aún se espera que Sadio Mané y Nicolas Jackson pesen en este partido.

Alineación probable (4-3-3):

Mory Diaw; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr.

Ali al-Hamadi peleando el balón contra Upamecano / Roger Wimmer/ISI Photos Ampliar

Irak

Graham Arnorld pasó de un 4-4-2 ante Noruega, a quitar a un delantero y mejor poner a otro medio para tener más gente de mediocampo para abajo, pero con la urgencia de buscar el resultado, el técnico australiano podría volver a la formación de su primer encuentro.

Alineación probable (4-1-4-1):

Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahsen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zaid Ismail, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Ali Al-Hamadi.

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Senegal vs Irak DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER