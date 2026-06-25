Atlante anuncia al Pato Merlín como su ‘refuerzo’ rumbo al Apertura 2026

El mercado de fichajes del futbol mexicano dejó una de las escenas más llamativas del verano luego de que Atlante anunciara oficialmente al Pato Merlín como nuevo integrante simbólico de su proyecto rumbo al torneo Apertura 2026. La presentación ocurrió mediante publicaciones en redes sociales que mostraron al popular personaje con la camiseta azulgrana.

La incorporación forma parte de una estrategia institucional y de comunicación del club, que aprovechó el impacto digital del personaje para reforzar el vínculo con sus seguidores en una etapa marcada por el regreso del equipo a la Liga MX después de más de una década fuera de la máxima categoría.

Del Mundial 2026 al fenómeno viral

La historia del Pato Merlín comenzó durante los primeros días del Mundial 2026, cuando apareció entre aficionados mexicanos en espacios públicos de la Ciudad de México con indumentaria de la Selección Mexicana.

Su presencia comenzó como una imagen compartida en redes sociales y rápidamente escaló hasta convertirse en uno de los personajes virales más reconocibles entre la afición nacional.

Las fotos del Pato Merlín están en todas las redes del equipo azulgrana. Ampliar

Conforme avanzó el torneo, comenzaron a surgir fotografías, videos, memes y publicaciones que lo relacionaron con el ánimo positivo alrededor del desempeño del equipo mexicano.

Atlante convierte el fenómeno en parte de su identidad digital

La directiva azulgrana hizo oficial la incorporación mediante publicaciones con formato similar al utilizado para presentar futbolistas profesionales. En el anuncio aparecieron imágenes del ave acompañadas de mensajes promocionales y datos recreativos sobre el personaje.

El Pato Merlín se ha convertido en un fenómeno de redes sociales. Ampliar

Con frases como “Refuerzo de lujo” y referencias al apodo histórico del club como “El Equipo del Pueblo”, Atlante integró al Pato Merlín como parte de sus acciones de posicionamiento de marca y entretenimiento para la afición.

Una estrategia en el regreso a la Liga MX

El movimiento ocurre en un momento importante para la institución. Tras concretar su retorno a Primera División, Atlante busca ampliar su alcance digital y fortalecer su presencia dentro de un entorno deportivo con alta competencia por audiencia y patrocinadores.

La incorporación simbólica del personaje también funciona como complemento de Pepe Potro, mascota tradicional del club, dentro de una estrategia enfocada en generar identidad y conversación entre públicos más jóvenes.

Video del anuncio del nuevo fichaje del Atlante / X: @Atlante Ampliar

Del estadio a las redes sociales

En pocas semanas, el Pato Merlín dejó de ser una imagen espontánea para convertirse en uno de los símbolos virales relacionados con el Mundial celebrado en México. Su presencia alcanzó eventos públicos, zonas de aficionados y contenidos digitales con alto nivel de interacción.

Ahora, con camiseta azulgrana y una presentación poco común dentro del futbol mexicano, el personaje suma un nuevo capítulo como parte del entorno mediático que acompaña el regreso del Atlante al máximo circuito.