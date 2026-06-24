Ecuador vs Alemania EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 3 del Mundial 2026

Ecuador se juega la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este 25 de junio cuando enfrente a Alemania en el Estadio de Nueva York y Nueva Jersey. La Tricolor necesita ganar para mantener vivas sus aspiraciones, mientras que los alemanes ya aseguraron su boleto a la siguiente ronda.

Selección Ecuador / Francois Nel Ampliar

Será un duelo decisivo para los sudamericanos, que llegan obligados a sumar de a tres para no depender de otros resultados.

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¿Cómo llega Ecuador al partido contra Alemania?

La selección ecuatoriana afronta uno de los encuentros más importantes de su participación en la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Sebastián Beccacece suma apenas un punto tras dos jornadas y ocupa el tercer lugar del Grupo E.

La Tricolor debutó con una dolorosa derrota frente a Costa de Marfil. Cuando parecía que el empate estaba asegurado, un gol de Amad Diallo en los minutos finales dejó a los ecuatorianos sin recompensa.

En la segunda fecha, Ecuador generó oportunidades suficientes para derrotar a Curazao, pero la falta de contundencia y la destacada actuación del portero Eloy Room terminaron sellando un empate que complicó seriamente sus opciones de avanzar.

La presión también ha aumentado sobre Beccacece, cuyo futuro ha comenzado a ser cuestionado debido a los resultados obtenidos en el torneo.

¿Cómo llega Alemania a la última jornada del Grupo E?

Alemania ha cumplido con las expectativas y ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final gracias a dos victorias consecutivas. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann abrió su participación con una contundente goleada de 7-1 sobre Curazao y posteriormente derrotó 2-1 a Costa de Marfil con una destacada actuación de Deniz Undav, autor de un doblete.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para los tetracampeones del mundo. El equipo sufrió la baja de Nico Schlotterbeck, quien quedó fuera del resto del Mundial tras sufrir una lesión de ligamento en el tobillo izquierdo. A pesar de la clasificación asegurada, Alemania buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto y confirmar su candidatura al título.

Selección Alemania / Alexander Hassenstein Ampliar

Posibles alineaciones de Ecuador vs Alemania

Alineación probable de Ecuador

Formación: 3-1-4-2

Hernán Galíndez; Pervis Estupiñán, Willian Pacho, Piero Hincapié; Jordy Alcívar; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah; Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Alineación probable de Alemania

Formación: 4-2-3-1

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Kai Havertz; Deniz Undav.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos de final?

La ecuatoriana es una de las selecciones más presionadas de la jornada. Una victoria sobre Alemania le permitiría mantener opciones reales de avanzar a la siguiente ronda.

Un dato que no juega a favor para Ecuador: Nunca en la historia de los Mundiales una selección de Conmebol derrotó a Alemania en fase de grupos. Literalmente necesitarán de un hecho histórico para clasificarse.

Alemania, por su parte, ya tiene asegurado su pase, pero buscará terminar como líder del grupo y llegar con confianza a las rondas de eliminación directa.

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Lo que sigue para Ecuador y Alemania

El resultado de este partido definirá buena parte del destino del Grupo E. Ecuador se juega la continuidad en el Mundial 2026 y también el futuro inmediato de Sebastián Beccacece al frente de la selección.

Alemania intentará cerrar una fase de grupos perfecta antes de enfocarse en los dieciseisavos de final, donde comenzará el verdadero camino hacia la conquista de una quinta Copa del Mundo.

Ecuador vs Alemania DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER