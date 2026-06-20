Mario Delgado niega que pago de 800 mdp a la CNTE, fuera para retirar el plantón

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), negó que el gobierno federal le ofreciera a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) un pago de 800 millones de pesos para desinstalar su plantón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, que mantuvieron por semanas.

El funcionario federal dijo que el monto mencionado estará destinado a combatir el rezago educativo en varias entidades y no forma parte de los acuerdos para retirar las protestas de la capital.

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¿Para qué serán utilizados los 800 millones de pesos?

Delgado señaló que dichos recursos permiten crear plazas docentes o asignar horas adicionales cuando las necesidades del servicio educativo así lo requieran.

“Ahí siempre tenemos recursos para atender el rezago educativo. ¿A dónde se van esos recursos? Pues precisamente a estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero y son principalmente para atender movimientos de maestros” — , declaró.

Añadió que la asignación de plazas y recursos se determina a partir de las necesidades del servicio educativo en cada entidad y no de una negociación exclusiva con la CNTE.

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¿Qué advirtió la CNTE tras retirar el plantón?

Los líderes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguraron que su movimiento no concluye al levantar su plantón.

Los maestros advirtieron que regresarán a la Ciudad de México para continuar con su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa, aunque no señalaron cuándo suceda esto.

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