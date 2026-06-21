Argentina vs Austria EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Argentina y Austria estarán frente a frente este lunes en el Dallas Stadium en su segundo partido de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Selección Argentina / Koji Watanabe Ampliar

El cuadro albiceleste viene de golear 3-0 a Jordania en un polémico partido donde Lionel Messi, tras hacer una dura entrada que abrió debates en la semana, hizo historia al convertir un triplete y empatar la marca de Miroslav Klose para convertirse en el máximo anotador en la historia de los mundiales con 16 tantos, marca que podría incluso romper en este duelo.

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Austria, por su parte, inició con el pie derecho tras derrotar 3-1 a Jordania, y también sumó tres valiosas unidades. Aquel resultado fue un tanto engañoso, pues los asiáticos tuvieron más oportunidades de gol. Gracias a sus respectivos triunfos iniciales, el ganador de este partido puede obtener el primer lugar del Grupo J.

Posibles alineaciones de Argentina vs Austria

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Posibles alineaciones de Austria vs Argentina

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

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Las acciones del encuentro entre el actual campeón del mundo, Argentina, y Austria se podrán seguir en vivo a través de la Cadena W.