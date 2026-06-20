Egipto vs Nueva Zelanda EN VIVO: previa, posibles alineaciones y dónde ver la fecha 2 del Mundial 2026

Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan en la Jornada 2 del Grupo G del Mundial 2026 con la clasificación en juego. Ambos equipos llegan tras empatar en su debut y buscarán una victoria en un grupo donde todas las selecciones suman un punto.

Egipto Mundial 2026 / Sarah Stier - FIFA Ampliar

¿Cómo llegan Egipto y Nueva Zelanda a la segunda jornada del Mundial 2026?

La igualdad domina el Grupo G después de la primera fecha. Egipto empató 1-1 ante Bélgica y dejó buenas sensaciones frente al favorito del sector, mientras que Nueva Zelanda sorprendió al rescatar un empate 2-2 contra Irán.

Bélgica vs Egipto / Alex Grimm Ampliar

Con todos los equipos empatados en unidades, este partido puede convertirse en uno de los más importantes de la fase de grupos. El ganador dará un paso importante rumbo a la siguiente ronda, mientras que una derrota podría complicar seriamente sus aspiraciones. Para ambas selecciones, se trata de una oportunidad inmejorable de sumar tres puntos ante un rival de nivel similar sobre el papel.

¿Qué dejó el empate de Egipto ante Bélgica?

La selección egipcia debutó con personalidad frente a una de las plantillas más talentosas del torneo. Los dirigidos por Rui Vitória lograron competir de tú a tú con Bélgica y estuvieron cerca de llevarse una victoria que habría sido histórica.

Egipto Hossam Hussein Mundial 2026 / Elizabeth Ruiz Ruiz Ampliar

El empate final dejó sentimientos encontrados. Por un lado, el equipo sumó ante el principal favorito del grupo; por otro, dejó escapar una ventaja que pudo acercarlo al liderato.

La gran esperanza ofensiva sigue siendo Mohamed Salah. El delantero del Liverpool lidera una generación que busca romper una estadística negativa: Egipto nunca ha ganado un partido en la historia de la Copa del Mundo.

¿Puede Nueva Zelanda dar otra sorpresa en el Grupo G?

Los All Whites llegaron al Mundial 2026 con pocas expectativas externas, pero respondieron con un resultado que alimentó la ilusión de sus aficionados.

Nueva Zelanda Mundial 2026 / Elizabeth Ruiz Ruiz Ampliar

El empate 2-2 frente a Irán tuvo como figura a Elijah Just, autor de los dos goles del conjunto oceánico. La selección neozelandesa mostró capacidad para competir y dejó claro que no será un rival sencillo para nadie.

Además, el equipo cuenta con la experiencia de Chris Wood como referente ofensivo y con una base de futbolistas acostumbrados a competir en ligas exigentes de Oceanía, Estados Unidos y Europa.

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Aunque sigue siendo uno de los equipos con menor cartel dentro del torneo, Nueva Zelanda sabe que una victoria ante Egipto podría acercarlo a una clasificación histórica.

Posible alineación de Egipto vs Nueva Zelanda

Egipto mantendría la base que logró neutralizar gran parte del poder ofensivo de Bélgica en la jornada inaugural.

Egipto (4-3-3):

Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Mohamed.

Posible alineación de Nueva Zelanda

Los oceánicos apostarán por el mismo bloque que sumó ante Irán y mostró una propuesta ofensiva más agresiva de lo esperado.

Nueva Zelanda (4-2-3-1):

Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Bindon, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Alex Rufer; Elijah Just, Matthew McCowatt, Ben Old Randall; Chris Wood.

¿Qué sigue para Egipto y Nueva Zelanda?

Egipto busca acercarse a una clasificación histórica y conseguir la primera victoria mundialista de su historia. Nueva Zelanda, por su parte, aspira a romper otra barrera y mantenerse en la pelea por avanzar de ronda por primera vez en una Copa del Mundo.

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Con Bélgica e Irán también involucrados en la lucha por los puestos de clasificación, cualquier resultado puede cambiar por completo el panorama del grupo.

Egipto vs Nueva Zelanda DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: domingo 21 de junio

HORA: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Estadio de Toronto

TV: ViX Premium