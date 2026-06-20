Derrumbe en vivienda de la colonia Roma: Reportan una persona fallecida y una mujer lesionada

Las fuertes lluvias que han asechado a la CDMX durante los últimos días, provocaron el colapso de una vivienda en la alcaldía Cuauhtémoc, movilizando a cuerpos de emergencia para atender el derrumbe de una construcción que dejó como saldo una mujer lesionada y un hombre fallecido. Te contamos qué fue lo que pasó realmente y lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué pasó con la vivienda que colapsó en la alcaldía Cuauhtémoc?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, una de las principales hipótesis es que el derrumbe estuvo relacionado con el deterioro de la estructura y el exceso de humedad acumulado por las lluvias recientes.

Tras el colapso, cuerpos de emergencia iniciaron labores de búsqueda y remoción de escombros para localizar a posibles personas atrapadas. La zona fue acordonada mientras especialistas evaluaban los riesgos para inmuebles cercanos y continuaban las maniobras de rescate.

¿Cuántas personas fueron afectadas?

Inicialmente las autoridades informaron sobre la búsqueda de una persona desaparecida entre los restos de la vivienda. Sin embargo, después de más de cinco horas de trabajo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, localizaron el cuerpo sin vida de un hombre entre los escombros.

Por su parte, la mujer rescatada con vida fue trasladada para recibir atención médica especializada, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente su estado de salud.

¿Por qué las lluvias representan un riesgo para algunas viviendas?

Especialistas señalan que las precipitaciones intensas pueden agravar problemas estructurales ya existentes en inmuebles antiguos o con falta de mantenimiento, especialmente cuando hay filtraciones, humedad o constantes daños acumulados con el paso de los años.

El derrumbe ocurre, además, en medio de una temporada de lluvias que ha provocado inundaciones, caída de árboles, encharcamientos y diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad de México durante junio.