Alcaldesa de Cuauhtémoc denuncia agresión durante recorrido nocturno en la Zona Rosa

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que la noche del martes 16 de junio se registró una agresión en contra de ella y de personal de la demarcación durante un recorrido realizado en la Zona Rosa. De acuerdo con su versión, los hechos ocurrieron sobre la calle Génova y estarían relacionados con personas que, según señaló, mantienen vínculos con la diputada local Diana Sánchez Barrios. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que el incidente tuvo origen en una confrontación con comerciantes.

A través de una publicación en redes sociales realizada a las 20:58 horas, la alcaldesa reportó el hecho y sostuvo:

Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA. Gente de Diana Sánchez Barrios”. —

Más tarde, difundió un video en el que explicó que el recorrido formaba parte de los operativos nocturnos que realiza de manera habitual la alcaldía para supervisar distintas zonas de la demarcación.

Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA.



Gente de Diana Sánchez Barrios. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

En el mismo mensaje, Rojo de la Vega afirmó que el grupo de trabajo estaba conformado por menos de doce personas y tenía previsto visitar establecimientos y efectuar notificaciones relacionadas con comercio en la vía pública. Según su relato, al ingresar a la calle Génova fueron atacados con objetos contundentes, armas blancas y agresiones físicas. También señaló que algunas personas perdieron teléfonos celulares durante el incidente.

Nos emboscaron en Zona Rosa pic.twitter.com/uD22Qz2fKa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

La alcaldesa declaró que previamente había solicitado acompañamiento de elementos de la SSC debido a la presencia de comerciantes ambulantes en el área. Asimismo, expresó: “Sabemos que la zona está invadida por la diputada Diana Sánchez Barrios, que la ha desbordado, que cobra por la calle porque cree que es suya”. Indicó además que integrantes de su equipo presentaron lesiones y acudieron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para presentar las denuncias correspondientes.

Hoy parece que algunos creen que la violencia deja de ser violencia dependiendo de quién las reciba. Ese nivel de polarización ya es un absurdo. Si somos incapaces de condenar un golpe solo, porque la víctima no piensa como nosotros, entonces el problema ya no es político, es… pic.twitter.com/mAj3APRBUy — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

Posteriormente, Rojo de la Vega cuestionó la versión preliminar emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre los hechos. “La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que había sido una riña y no, no fue una riña, fue una agresión coordinada de personas que están cobijadas por la impunidad contra funcionarios públicos que estamos haciendo nuestro trabajo”, declaró. También aseguró que intentó establecer comunicación con autoridades del gobierno capitalino y compartió registros de llamadas y mensajes en redes sociales.

Que la SSC no atiende opositores.

Yo creo que están ocupados defendiendo a sus narco políticos 🤡 pic.twitter.com/Qh9kJkCbli — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

En contraste, la SSC informó mediante un comunicado que personal de la alcaldía arribó a la calle Génova para ejecutar un operativo que derivó en una riña con comerciantes. La dependencia reportó que elementos de seguridad brindaron resguardo al personal presente en el lugar y confirmó la detención de un hombre de 30 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

La #SSC informa:



Esta noche, personal de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx arribó a la calle #Génova para realizar un operativo, el cual derivó en una riña con comerciantes. Por lo anterior, personal de la #SSC resguardó al interior a personal de la #PolicíaAuxiliar y de la… pic.twitter.com/063JylIgTn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

Además, indicó que cuatro policías auxiliares y dos integrantes de la corporación recibieron atención por lesiones menores. Al momento de la redacción de esta nota, la diputada local Diana Sánchez Barrios no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.

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ahz.