Nayeli Roldán: ¿quién es la periodista que se suma a W Radio en Así Las Cosas con Gabriela Warkentin?

La periodista mexicana, Nayeli Roldán, una de las voces más reconocidas del periodismo de investigación en América Latina, inicia una nueva etapa profesional al integrarse al equipo de W Radio. La comunicadora fue presentada este viernes 19 de junio de 2026 durante el programa Así Las Cosas, conducido por Gabriela Warkentin.

Con una trayectoria marcada por investigaciones sobre corrupción, transparencia, políticas públicas y derechos humanos, Roldán se ha consolidado como una referencia del periodismo de investigación en México.

La trayectoria de Nayeli Roldán en el periodismo de investigación

Nayeli Roldán es egresada de la licenciatura en Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante varios años fue Coordinadora de Investigaciones en Animal Político, donde encabezó proyectos periodísticos de alto impacto nacional.

Entre sus investigaciones más destacadas se encuentra La Estafa Maestra, un trabajo que documentó una compleja red de desvío de recursos públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Premios y reconocimientos que ha recibido Nayeli Roldán

Su trabajo le ha valido algunos de los galardones más importantes del periodismo. Fue ganadora del Premio Ortega y Gasset en España y del Premio Nacional de Periodismo en México. Además, recibió una mención especial del Premio Maria Moors Cabot 2023, otorgado por la Universidad de Columbia.

En 2025 obtuvo el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación por el proyecto No Fuimos Dinamarca, enfocado en los efectos de los recortes al sistema de salud mexicano.

Los libros e investigaciones que marcaron la carrera de Nayeli Roldán

Roldán es autora de La Austeridad Mata (2024), La Estafa Maestra, la historia del desfalco (2022), La Estafa Maestra: graduados en desaparecer dinero público (2018) y La Travesía de las Tortugas (2015).

También coordinó Mexicanas en Pie de Lucha (2022) y participó en investigaciones como Ejército Espía, que documentó presuntos casos de vigilancia contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Con su llegada a W Radio, Nayeli Roldán suma una nueva plataforma para continuar impulsando el periodismo de investigación, el análisis de políticas públicas y la rendición de cuentas en México.