¿Registro de líneas telefónicas es para espionaje? La presidenta Claudia Sheinbaum contesta

La discusión sobre el nuevo registro de líneas telefónicas en México, ha encendido el debate público. Mientras algunos sectores consideran que la medida podría ayudar a combatir delitos como la extorsión y los fraudes telefónicos, otros han expresado su preocupación por la privacidad de sus datos y de los ciudadanos, así que te contamos qué puede pasar si no la registras y si hay casos de espionaje.

¿Qué respondió Claudia Sheinbaum sobre las acusaciones de espionaje?

Durante una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum rechazó que el registro tenga fines de espionaje o vigilancia masiva. Por lo que la presidenta habló claro sobre el registro de líneas telefónicas y dijo:

“Es absoluta y totalmente falso. Es muy importante para fortalecer la seguridad, que los teléfonos estén asociados a una sola persona, eso ayuda mucho para evitar delitos. Somos de los pocos países que aún no tienen esto, y quien guarda los datos son las telefónicas, que además, es a petición del gobierno” Presidenta Claudia Sheinbaum

¿Qué datos tendrían que proporcionar los usuarios?

De acuerdo con la mandataria, mencionó que, aunque los detalles operativos continúan siendo aclarados por las autoridades, el objetivo del registro es que las líneas telefónicas puedan estar asociadas a la identidad de sus titulares.

Por ello, las autoridades han insistido en que la información deberá manejarse bajo los principios de protección de datos personales establecidos por la legislación mexicana y que su uso estaría limitado a fines relacionados con la seguridad y la procuración de justicia.

¿Por qué surgió la polémica sobre el registro de líneas telefónicas?

Todo lo que se habla sobre el registro de líneas telefónicas comenzó casi inmediatamente de que se anunciara la creación de un sistema para vincular líneas telefónicas con datos de sus propietarios. Esto forma parte de las estrategias del gobierno federal para combatir delitos cometidos a través de celulares.

Con esto, diversas organizaciones, especialistas en derechos digitales y usuarios de redes sociales manifestaron preocupación por el manejo de la información personal, al considerar que podría poner en peligro la información confidencial.

¿Es real que hay de qué preocuparse?

Según organizaciones dedicadas a la defensa de derechos digitales, han señalado que cualquier base de datos masiva que concentre información personal requiere mecanismos sólidos de transparencia, supervisión y seguridad.

A pesar de que el gobierno ha mencionado en múltiples ocasiones que no hay de qué preocuparse, continúa el debate sobre quienes exigen claridad y otros a los que realmente, no les preocupa qué suceda al acatar las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum.