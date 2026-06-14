Sheinbaum en Zacatecas: ¿qué pasó que la presidenta canceló su visita?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, canceló de manera sorpresiva la visita que tenía programada para este domingo 14 de junio en Zacatecas, una decisión que generó dudas entre ciudadanos, autoridades locales y simpatizantes que esperaban su llegada al estado.

La cancelación ocurrió apenas horas después de que la agenda oficial de Presidencia fuera modificada y se informara que la mandataria no tendría actividades públicas programadas durante la jornada. Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido una explicación oficial sobre los motivos que llevaron a suspender el recorrido previsto en territorio zacatecano.

La visita formaba parte de una gira de trabajo que incluyó actividades en Colima y Aguascalientes durante el fin de semana. En ambos estados, Sheinbaum encabezó eventos relacionados con infraestructura, salud y programas sociales antes de que se anunciara el cambio de agenda.

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¿Por qué Claudia Sheinbaum canceló su visita a Zacatecas?

Aunque Presidencia no ha confirmado las razones de la cancelación, diversos reportes señalan que la decisión ocurrió en medio de movilizaciones y expresiones de inconformidad de integrantes del magisterio.

Horas antes del anuncio, grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habían manifestado su intención de acudir a los eventos presidenciales para entregar demandas relacionadas con la Ley del ISSSTE de 2007 y otros temas laborales.

Sin embargo, hasta ahora no existe un posicionamiento oficial que vincule directamente la cancelación con dichas protestas, por lo que cualquier versión sobre el motivo permanece en el terreno de la especulación.

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¿Qué actividades tenía programadas la presidenta en Zacatecas?

La visita había sido anunciada previamente por autoridades estatales y contemplaba actividades relacionadas con programas federales y proyectos prioritarios para la entidad.

Desde meses atrás, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, había informado sobre la próxima presencia de la presidenta en el estado para dar seguimiento a acciones de bienestar, desarrollo regional e infraestructura.

La cancelación obligó a modificar la agenda prevista y dejó en pausa los encuentros que se tenían contemplados con funcionarios locales y beneficiarios de diversos programas federales.