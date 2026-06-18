México supera los 60.6 millones de celulares registrados ante la CTR; el plazo vence el 30 de junio

El proceso de vinculación de líneas celulares en México continúa avanzando.

Al corte de la noche de este miércoles, se contabilizaron 60 millones 632 mil 507 líneas telefónicas registradas ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La cifra representa un incremento significativo respecto a los reportes emitidos por la autoridad reguladora durante mayo y los primeros días de junio, cuando el número de líneas registradas se ubicaba por debajo de los 53 millones.

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¿Cuándo vence el plazo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y qué pasa si no me registro?

La CRT ha reiterado que el próximo 30 de junio concluye el plazo para que las personas usuarias de telefonía móvil vinculen su número telefónico con una identidad validada.

De acuerdo con los lineamientos vigentes, las líneas que no completen el proceso podrían ser suspendidas temporalmente hasta regularizar su situación.

El registro forma parte de la estrategia nacional para asociar cada línea móvil activa con una persona física o moral, con el objetivo de combatir delitos como la extorsión telefónica, el fraude y otras conductas ilícitas cometidas mediante servicios de telecomunicaciones.

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Autoridades descartan prórroga para las líneas móviles pendientes

Desde el arranque del programa en enero de este año, las autoridades han impulsado campañas de difusión en coordinación con operadores de telefonía, instituciones educativas, organismos empresariales y dependencias gubernamentales para acelerar el cumplimiento del trámite.

El procedimiento puede realizarse a través de las plataformas habilitadas por cada compañía telefónica y requiere la validación de identidad de la persona titular de la línea.

Aunque diversos sectores han planteado la posibilidad de ampliar el plazo debido al volumen de líneas pendientes por registrar, la CRT ha sostenido públicamente que, hasta el momento, no existe una decisión oficial para otorgar una prórroga.

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Con menos de dos semanas por delante, las autoridades mantienen el llamado a la población para concluir el proceso y evitar afectaciones en la continuidad de los servicios de telefonía móvil.

La CRT ha informado previamente que las líneas no registradas podrían ser suspendidas una vez concluido el plazo legal del 30 de junio, y ha reiterado que no contempla una prórroga oficial hasta el momento.

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