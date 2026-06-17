Cuestiona Sheinbaum nuevas movilizaciones de la CNTE… “para que quieren hablar con la Presidenta”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que "no habrá reunión con la Presidenta como ha demandado la CNTE". FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Insistió la presidenta Claudia Sheinbaum que no existe motivos para que los integrantes de la Coordinadora Nacional continúen con sus manifestaciones y plantones ello ante el anuncio de la CNTE para movilizarse al Estadio Ciudad de México.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional reiteró que es menor el número de maestras y maestros que mantienen un paro de labores y es que recordó, ya existe una representación de la mayoría que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Puede haber diálogo, pero en los temas laborales hay representaciones. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio? ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Y muchos de los más radicales, de los más radicales del grupo, de de este grupo, son los que no tienen representación. O sea, los que proponen, este, las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no. Por eso digo que se juntan los extremos. La derecha llama a la violencia y, supuestamente, el radicalismo de izquierda también”.

Sheinbaum Pardo reiteró que no habrá reunión con la Presidenta como ha demandado la CNTE.

“Que para hablar con la presidenta, ¿para qué quieren hablar con la presidenta si tienen toda mi representación, toda, absolutamente toda? La Secretaría de Gobernación y el Secretario de Gobernación. Toda y el director del ISSSTE. Entonces eso es lo que estamos viviendo, hay que abrirlo, hay que decirlo. Pues, para que se entere el pueblo de México, no por otra cosa”.

Enfatizó que las dependencias federales serán las que continúen informando sobre los acuerdos y conversaciones que sostengan con los representantes de la CNTE tanto en la Ciudad de México como en los estados donde la organización tiene presencia.

“Dije que, en este caso, van a contestar la secretaria de gobernación y el secretario de educación. Ellos van a estar informando permanentemente de los acuerdos, los diálogos que tengan con la coordinadora en cada una de las entidades. Y aquí mismo, entonces, ellos van a estar informando. Y, bueno, pues, la el operativo que pueda desarrollar la Ciudad de México sin represión y no caer en provocaciones”.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que en la capital del país actualmente no hay escuelas en paro.

Síguenos en Google News y encuentra más información