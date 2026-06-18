“No hay que engancharse”: la respuesta de Sheinbaum tras los señalamientos de Trump

La presidenta señaló que hay corresponsabilidad en el combate al crimen organizado. Foto: Gemini

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que el gobierno de México “perdió el control” del país ante los cárteles de la droga.

Trump en la reunión del G7. / Pool Ampliar

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¿Qué respondió Claudia Sheinbaum a las declaraciones de Donald Trump?

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó de forma tajante que Trump “no está bien informado” y le recordó con firmeza que las instituciones nacionales están vigentes, de pie y defendiendo activamente la soberanía nacional.

Al ser cuestionada sobre las provocaciones del líder norteamericano, Sheinbaum minimizó el impacto de sus palabras explicando que forman parte del estilo particular de comunicar que posee el presidente estadounidense.

“Yo he dicho que el presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa”. —

Reveló que ya sostuvo conversaciones directas con Trump en el pasado, donde le ha manifestado cara a cara la fortaleza del Estado mexicano.

Sheinbaum enfatizó que el pueblo mexicano es extraordinariamente valiente y siempre estará dispuesto a defender su soberanía nacional con total dignidad frente a cualquier mirada externa.

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¿Qué planteó sobre el combate al crimen organizado?

La presidenta señaló que hay corresponsabilidad en el combate al crimen organizado, sugiriendo que la Casa Blanca debería concentrar sus esfuerzos operativos dentro de su propio territorio.

Sheinbaum recalcó que es fundamental que las autoridades estadounidenses detengan la entrada de armas hacia el sur, ya que este flujo alimenta de forma directa el arsenal de las células delictivas en México.

Como muestra del trabajo que realiza su gabinete de seguridad, Sheinbaum informó que apenas hace dos días se logró interceptar y detener vehículos en territorio nacional que transportaban un importante arsenal de armas proveniente de Estados Unidos, lo que demuestra el compromiso diario del gobierno por contener los delitos de alto impacto.

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¿Qué dijo sobre la revisión del T-MEC y los aranceles al acero?

Por otra parte, la mandataria abordó la agenda económica bilateral en el marco de la próxima revisión del T-MEC, destacando el despliegue diplomático que se realiza actualmente en territorio estadounidense.

Confirmó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington realizando un papel destacado en las mesas de negociación y convencimiento con las autoridades norteamericanas.

Respecto a la controversia por los aranceles al acero mexicano, Sheinbaum admitió que una resolución favorable no depende enteramente de la voluntad de México, pero que su gobierno ya ha presentado múltiples alternativas viables para destrabar el conflicto.

La estrategia del gobierno mexicano se mantendrá enfocada en una labor constante de persuasión para demostrar que el libre comercio libre de barreras arancelarias en sectores clave es la mejor opción para la estabilidad económica y el desarrollo de toda la región norteamericana.

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