Marcelo Ebrard concluye conversaciones del T-MEC en Washington; próxima ronda será en CDMX

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó desde Washington, D.C., que concluyó la segunda ronda de conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC, en la que se abordaron temas como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.

Cómo funciona la segunda ronda de conversaciones en Washington para la revisión del TMEC ? pic.twitter.com/d1fTlvS1Fq — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 16, 2026

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¿Qué temas se abordaron en la segunda ronda de la revisión del T-MEC?

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario señaló que México presentó su posición y diversas propuestas, las cuales serán analizadas por la contraparte estadounidense.

“Se tocaron muchos temas desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó su punto de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte que dirige el embajador Jamieson Greer”. —

Concluyendo en Washington la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/TLu5VqpbnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 18, 2026

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¿Cuándo iniciará formalmente el proceso de revisión del acuerdo comercial?

El funcionario mexicano explicó que el próximo 1 de julio se llevará a cabo una reunión virtual entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá para dar inicio formal al proceso de revisión del acuerdo comercial.

Indicó que entre las alternativas contempladas se encuentra la extensión automática del acuerdo por 16 años o su permanencia por 10 años con revisiones periódicas.

“El 1 de julio es la fecha, prácticamente, para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas formamos entre los otros países”. —

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¿Cuándo será la próxima ronda de negociaciones del T-MEC?

El secretario de Economía adelantó que el 20 de julio se realizará en la Ciudad de México la siguiente ronda de negociaciones, en la que comenzará la discusión de textos y contenidos más detallados.

“El día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda, en donde ya vamos a discutir textos y ya contenido mucho más detallado de lo que hemos venido conversando”. —

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