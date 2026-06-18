Marcelo Ebrard concluye conversaciones del T-MEC en Washington; próxima ronda será en CDMX
Marcelo Ebrard anunció desde Washington, D.C., la conclusión de la segunda ronda de conversaciones preparatorias para la revisión del T-MEC, tras poner sobre la mesa las propuestas de México en sectores críticos como la industria automotriz
El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó desde Washington, D.C., que concluyó la segunda ronda de conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC, en la que se abordaron temas como reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz.
Te podría interesar: México y EU avanzan en revisión del T-MEC; Ebrard rechaza arancel al acero
¿Qué temas se abordaron en la segunda ronda de la revisión del T-MEC?
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario señaló que México presentó su posición y diversas propuestas, las cuales serán analizadas por la contraparte estadounidense.
“Se tocaron muchos temas desde reglas de origen, seguridad económica, agricultura, desde luego la industria automotriz y otros temas muy relevantes. México presentó su punto de vista, presentó también sus propuestas, tendrán que ser analizadas ahora por nuestra contraparte que dirige el embajador Jamieson Greer”.—
También puedes leer: Marcelo Ebrard advierte: Revisión del T-MEC podría durar hasta 10 años
¿Cuándo iniciará formalmente el proceso de revisión del acuerdo comercial?
El funcionario mexicano explicó que el próximo 1 de julio se llevará a cabo una reunión virtual entre representantes de México, Estados Unidos y Canadá para dar inicio formal al proceso de revisión del acuerdo comercial.
Indicó que entre las alternativas contempladas se encuentra la extensión automática del acuerdo por 16 años o su permanencia por 10 años con revisiones periódicas.
“El 1 de julio es la fecha, prácticamente, para marcar el inicio de la revisión formal del tratado. Nosotros presentaremos la posición de México y ellos harán lo propio respecto a qué sigue con el Tratado de Libre Comercio. Se puede extender automáticamente 16 años o puede mantenerse 10 años con revisiones periódicas. Hay diferentes alternativas previstas, vamos a ver ese día cuál de ellas formamos entre los otros países”.—
Encuentra más: Revisión T-MEC 2026: Luis de la Calle prevé 70% de probabilidad de no llegar a acuerdo
¿Cuándo será la próxima ronda de negociaciones del T-MEC?
El secretario de Economía adelantó que el 20 de julio se realizará en la Ciudad de México la siguiente ronda de negociaciones, en la que comenzará la discusión de textos y contenidos más detallados.
“El día 20 de julio tenemos en la Ciudad de México la siguiente ronda, en donde ya vamos a discutir textos y ya contenido mucho más detallado de lo que hemos venido conversando”.—