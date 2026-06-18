Día Internacional del Sushi: la historia detrás del platillo japonés que conquistó al mundo

Una celebración nacida en la era digital

Cada 18 de junio, millones de personas alrededor del mundo encuentran una excusa perfecta para ordenar sus rollos favoritos, compartir fotografías en redes sociales o descubrir nuevas variedades de sushi. Lo que comenzó como una iniciativa de aficionados terminó por consolidarse como una fecha reconocida por amantes de la cocina japonesa en distintos países.

El Día Internacional del Sushi se conmemora desde 2009, cuando Chris DeMay, administrador de una página de Facebook dedicada a este platillo, propuso destinar una jornada especial para rendir homenaje a una preparación que ya había trascendido las fronteras de Asia. La idea fue bien recibida por usuarios de diferentes partes del mundo y, con el paso de los años, la celebración ganó popularidad entre restaurantes, chefs y consumidores.

Sushi / Artur Debat Ampliar

Un origen mucho más antiguo de lo que parece

Aunque suele asociarse de inmediato con Japón, la historia del sushi comenzó siglos atrás en China. En sus primeras versiones, no era un alimento pensado para disfrutarse por su sabor, sino una técnica para conservar pescado.

El método consistía en envolver el pescado con arroz fermentado, cuya función era retrasar su descomposición. Una vez que el alimento estaba listo para consumirse, el arroz era desechado y únicamente se aprovechaba el pescado.

Con el tiempo, esta práctica llegó a Japón, donde fue perfeccionada y adaptada hasta convertirse en un platillo completamente distinto. Los japoneses comenzaron a consumir también el arroz y añadieron vinagre, lo que permitió reducir los tiempos de fermentación y dar origen a preparaciones más cercanas a las actuales.

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Del método de conservación a un fenómeno global

La transformación del sushi continuó durante siglos hasta alcanzar su forma moderna en el siglo XIX, cuando aparecieron piezas elaboradas con pescado fresco sobre pequeñas porciones de arroz sazonado.

Desde entonces, el sushi dejó de ser una comida exclusiva de Japón para convertirse en un fenómeno gastronómico internacional. Hoy puede encontrarse en restaurantes especializados, supermercados y servicios de entrega a domicilio en prácticamente cualquier ciudad del mundo.

Además, la receta original ha dado paso a innumerables reinterpretaciones. Existen variedades como el nigiri, maki, temaki, uramaki y sashimi, así como versiones adaptadas a los gustos locales que incorporan ingredientes poco comunes en la cocina japonesa tradicional, entre ellos queso crema, aguacate, pollo empanizado o frutas tropicales.

Sushi servido. / Leonid Sneg Ampliar

Una fecha para celebrar el sabor y la creatividad

Más allá de las promociones y descuentos que suelen ofrecer restaurantes cada 18 de junio, el Día Internacional del Sushi recuerda la capacidad de la gastronomía para viajar, transformarse y conectar culturas.

Lo que alguna vez fue una sencilla técnica de conservación se convirtió en un emblema culinario reconocido por su presentación artística, la precisión de su preparación y la diversidad de sabores que ofrece. Más de una década después de que surgiera la idea de dedicarle una fecha especial, el sushi mantiene intacta su popularidad y continúa sumando seguidores en todos los rincones del planeta.

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