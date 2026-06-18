¿Viajes gratis al Mundial de por vida? Así lo logró María Pinargote

María del Jesús Pinargote Zambrano no se había perdido ningún mundial desde Francia 1998. Foto: Redes sociales

En pleno Mundial 2026, la historia de María del Jesús Pinargote Zambrano, la mujer que ha logrado asistir a casi todos los Mundiales de futbol sin pagar un solo peso desde hace más de dos décadas, ha logrado captar la atención de los aficionados. Su caso se ha vuelto viral en redes sociales, donde miles de usuarios se preguntan cómo logró viajar gratis a los Mundiales y por qué su historia es tendencia en este torneo. Aquí te contamos todos los detalles.

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¿Cómo logró María Pinargote viajar gratis a los Mundiales?

La historia se remonta a 1998, previo a la Copa del Mundo de Francia, cuando María del Jesús participó en una dinámica promocional organizada por Coca-Cola.

El mecanismo consistía en reunir tapas de botellas y cupones con el objetivo de ingresar a un sorteo. Tras completar la colección requerida, depositó sus participaciones sin esperar el resultado que cambiaría su vida.

Días después recibió la notificación de que había ganado el premio principal, que incluía viajes de por vida a los Mundiales de futbol con todos los gastos cubiertos, además de la posibilidad de asistir con un acompañante.

Este beneficio contemplaba transporte internacional, hospedaje y acceso a los partidos, lo que la convirtió en una de las pocas aficionadas con acceso recurrente a la justa mundialista sin costo alguno.

Previo a obtener el premio, María del Jesús Pinargote nunca había realizado viajes internacionales. De hecho, su primer traslado en avión ocurrió precisamente cuando fue al Mundial de Francia 1998.

A partir de ese momento, inició una trayectoria que la llevó a presenciar siete Copas del Mundo consecutivas en distintas regiones del mundo, convirtiéndose en la historia de cada torneo.

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¿A qué Mundiales asistió María del Jesús Pinargote?

De acuerdo con los registros, la aficionada ecuatoriana estuvo presente en las siguientes ediciones:

Francia 1998

Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

Sin embargo, en esta edición, marcada por la organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, por primera vez desde 1998, la mujer no acudió al torneo, pese a que su beneficio continúa vigente.

Francia 1998 fue el primer Mundial que presenció María del Jesús Pinargote Zambrano / Simon M Bruty Ampliar

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¿Por qué María Pinargote no fue al Mundial 2026?

En el actual torneo, su ausencia se debe a su estado de salud, lo que interrumpe una racha continua desde finales del siglo pasado, aunque el premio permanece activo.

El premio obtenido por Pinargote Zambrano consiste específicamente en lo siguiente:

Es de carácter vitalicio

No tiene periodicidad limitada

Incluye cobertura total de gastos

Permite asistencia con un acompañante

Durante distintas ediciones, la aficionada ha acudido con familiares cercanos, lo que ha extendido la experiencia más allá del ámbito individual.

Su historia resurge en cada ciclo mundialista, particularmente en contextos donde el costo para asistir a los partidos se incrementa de manera significativa.

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¿Podría regresar en el siguiente Mundial?

A pesar de su ausencia en 2026, su beneficio se mantiene activo bajo las condiciones originales, por lo que su eventual regreso dependerá exclusivamente de su condición física.

Actualmente María del Jesús Pinargote tiene alrededor de 65 años de edad, y cuando obtuvo el premio en 1998 tenía aproximadamente 24 años.

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