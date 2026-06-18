Alcalde de El Naranjo, SLP, desata polémica por invitar a festejo con “chicas buena onda” para el Día del Padre

El alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de difundir un video para invitar a los padres de familia a un festejo organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día del Padre. El evento está programado para realizarse el próximo 19 de junio de 2026 en el Salón Sindical de la Sección 97.

Durante la invitación, el edil anunció que la celebración incluirá comida, bebidas, rifas, regalos, un show de comedia, toro mecánico y la presencia de “chicas buena onda” para ambientar la noche. Además, pidió a los asistentes no acudir con menores de edad, argumentando que el festejo fue diseñado exclusivamente para los padres de familia.

¡“Lleven bebidas y vayan sin hijos, habrá chicas buena onda”: la polémica invitación del alcalde Rafael Olvera!



El alcalde de El Naranjo en San Luis Potosí desató una ola de críticas al prometer la presencia de “chicas buena onda” en el Día del Padre y sugerir abiertamente a los… pic.twitter.com/cbIalQ0BEG — Alcaldias (@AlcaldiasMx) June 18, 2026

¿Qué dijo Rafael Olvera en su invitación?

En el video difundido en redes sociales, el presidente municipal aseguró que el evento busca reconocer a los papás del municipio con una convivencia especial. También señaló que quienes asistan podrán disfrutar de diversas actividades recreativas y sorpresas durante la jornada.

Las expresiones utilizadas por el alcalde, especialmente la referencia a las “chicas buena onda” y la recomendación de no llevar niños, generaron críticas y debate entre usuarios de redes sociales. Algunos consideraron inapropiado el mensaje emitido por una autoridad municipal, mientras que otros defendieron el carácter recreativo del evento.

¿Cuándo y dónde será el evento?

De acuerdo con la convocatoria oficial, la celebración se realizará el 19 de junio a las 18:30 horas en el Salón Sindical de la Sección 97, en el municipio de El Naranjo, San Luis Potosí. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado cambios en la programación del festejo tras la controversia generada en plataformas digitales.