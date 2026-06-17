Mario Delgado confirma reunion con la CNTE para garantizar cierre de ciclo escolar

El Gobierno Federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomarán este miércoles las mesas de diálogo para abordar las demandas del magisterio disidente.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, la reunión está programada para las 13:30 horas y contará con la participación de la Secretaría de Gobernación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Educación Pública.

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¿Por qué se llevará a cabo una nueva mesa de negociación?

El encuentro se llevará a cabo luego de varias semanas de movilizaciones, plantones y protestas encabezadas por la CNTE en la Ciudad de México, en demanda de mejoras laborales y la atención de diversos planteamientos relacionados con el sistema de pensiones y las condiciones de trabajo del magisterio.

A través de sus redes sociales, Mario Delgado señaló que el objetivo de la reunión es avanzar en acuerdos que permitan garantizar el cierre del ciclo escolar sin contratiempos para millones de estudiantes del país.

El día de hoy a las 13:30 horas continuará el diálogo con la CNTE y la Secretaria de Gobernación @SEGOB_mx Rosa Icela Rodriguez @rosaicela_ , el ISSSTE @ISSSTE_mx y la Secretaría de Educación Pública @SEP_mx con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del… — Mario Delgado (@mario_delgado) June 17, 2026

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¿Cuáles son las principales demandas del magisterio disidente?

La nueva mesa de negociación se llevará a cabo en un contexto en el que dirigentes de la CNTE han reiterado que mantendrán su movimiento hasta obtener respuestas concretas a sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y diversos planteamientos laborales.

Se espera que, al término de la reunión, autoridades federales y representantes magisteriales den a conocer los resultados de las conversaciones y los posibles acuerdos alcanzados.

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