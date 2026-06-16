Morena denuncia fraude digital en Coahuila: Exigen a la UIF investigar pagos por QR

En entrevista con Gabriela Warkentin el dirigente de Morena en Coahuila, Diego Del Bosque, informó que pidieron un juicio ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de Coahuila y la FISEL (Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales) por la compra de votos, el uso indebido del QR, el involucramiento de funcionarios estatales y municipales y el uso de policías.

“Nosotros sostenemos que, si se comprueba que se pagó el voto a la ciudadanía, pues tiene que sumarse ese gasto a sus topes de campaña de los candidatos, y como ahora es bancarizado, los del PRI en Coahuila ya modernizaron el mapacheo electoral, pues le estamos pidiendo a la <b>UIF</b> que nos diga si se puede rastrear cuánto fue lo que se gastó, a quién se le pagó, y cuál fue el mecanismo bancario para bajar ese recurso”. — Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila

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¿Cómo se habría realizado la compra del voto mediante códigos QR?

El dirigente de Morena en Coahuila dio a conocer que la compra del voto se realizó a través del código QR y dijo que lo que plantean es una cuestión de principios. En 2008, Humberto Moreira, quien fue el primero con el apellido hizo una reforma electoral que no está emparejada con alcaldías, diputaciones federales y gubernatura donde se define de manera completa la estructura gubernamental lo cual les ha funcionado mucho.

“Que estas prácticas que cada vez más se normalizan en Coahuila, pues no tengan consecuencias. Imagínate que Morena estuviera con la Guardia Nacional deteniendo opositores el día de la jornada electoral, pues sería un escándalo aquí. Las policías estatales, las municipales, la Fiscalía, ya sabemos que con cualquier pretexto van a detener a los compañeros”. — Diego del Bosque, dirigente de Morena en Coahuila

🔴A una semana de las elecciones en #Coahuila, Morena anunció un paquete de acciones jurídicas para impugnar el proceso en #AsíLasCosasW con @warkentin.#AlAire @DiegodelBosqueV, dirigente de @partidomorena en la entidad.



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¿Qué piden a las autoridades electorales?

Del Bosque puntualizó que no van a dejar de denunciar esas prácticas y dio el ejemplo de que actualmente el secretario de gobierno del estado al mismo tiempo es el secretario de organización el PRI, “nos enfrentamos a la política como se hacía en los años setentas, ochentas; comentó que no se puede hablar de pluralidad por eso plantean que las autoridades electorales revisen las pruebas para que no se repita en las próximas elecciones.

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