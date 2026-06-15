Suecia aplasta a Túnez con Isak, Gyokeres y joya de Ayari

La selección sueca regresó al escenario mundialista tras ocho años de ausencia y lo hizo con un contundente triunfo por 5-1 ante Túnez en el Estadio Monterrey, correspondiente a la primera jornada del Grupo F. Un partido que dejó claro el potencial ofensivo de los nórdicos y las dificultades defensivas de las Águilas de Cartago.

Suecia vs Túnez / Jam Media Ampliar

Desde el minuto 7, Yasin Ayari abrió el marcador con un auténtico golazo desde fuera del área, un disparo potente y colocado que dejó sin opciones al portero tunecino. El joven mediocampista, de origen tunecino por parte de padre, celebró con respeto y sin exageraciones, un gesto que no pasó desapercibido.

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Suecia no aflojó. Al minuto 30, Alexander Isak amplió la ventaja tras una gran asistencia, mostrando la química que ya se vislumbra con sus compañeros de ataque. Túnez intentó reaccionar y, en el primer tiempo, Omar Rekik descontó con un excelente cabezazo que hizo vibrar a sus aficionados. Sin embargo, fue solo un espejismo.

En la segunda mitad, los suecos desataron su ofensiva. Viktor Gyokeres aprovechó un error tunecino para poner el 3-1 al 59’. Poco después, Mattias Svanberg entró desde el banco y, casi de inmediato, marcó el 4-1. Para cerrar la fiesta en el tiempo añadido, Ayari volvió a aparecer con otro tanto completando un doblete inolvidable y finiquitar el duelo 5-1.

Suecia celebra goles / Jam Media Ampliar

Dominio total de Suecia

Los dirigidos por Graham Potter mostraron un fútbol vertical, rápido y efectivo. Isak y Gyokeres formaron una dupla letal, mientras que el mediocampo controló el ritmo del partido. Túnez, por su parte, sufrió en defensa y no pudo contener las transiciones suecas, repitiendo algunos de los problemas que ya había mostrado en Qatar 2022.

Con esta victoria, Suecia lidera el Grupo F de forma provisional, por delante de Países Bajos y Japón, que empataron en el otro duelo de la zona. Túnez arranca con derrota y deberá sumar pronto si quiere soñar con los octavos de final.

Lo que viene

Suecia enfrentará a Japón y Países Bajos en las próximas fechas. Con este arranque, se perfila como seria candidata a avanzar.

enfrentará a y en las próximas fechas. Con este arranque, se perfila como seria candidata a avanzar. Túnez necesita una reacción inmediata. Su camino se complica, pero en un Mundial todo es posible.

Suecia demostró que está de vuelta y con hambre. Un 5-1 que resonará en todo el mundo y que ilusiona a una nación que extrañaba brillar en la máxima cita.