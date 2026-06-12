Alemania vs Curazao EN VIVO: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Mundial 2026

Alemania y Curazao debutan este domingo 14 de junio en la Copa del Mundo 2026 dentro del Grupo E. El partido se disputará en el Houston Stadium, donde la selección alemana buscará comenzar con una victoria ante el combinado caribeño, que jugará el primer Mundial de su historia.

Selección Alemania / Pau Barrena Ampliar

¿Cómo llega Alemania al Mundial 2026?

La selección alemana inicia una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en la máxima competencia del fútbol internacional. Después de las eliminaciones en fase de grupos durante Rusia 2018 y Qatar 2022, el equipo dirigido por Julian Nagelsmann llega con la obligación de mostrar una versión mucho más sólida.

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Los cuatro veces campeones del mundo atraviesan un momento positivo. Alemania acumula nueve victorias consecutivas y cuenta con una generación que mezcla experiencia y juventud. Además del resultado, la diferencia de goles podría ser un factor clave para definir posiciones en el sector, por lo que los europeos buscarán imponer condiciones desde el primer minuto.

¿Qué representa Curazao en el Mundial 2026?

Curazao es una de las historias más llamativas de esta Copa del Mundo. El país caribeño disputará por primera vez un Mundial y se convierte en una de las selecciones con menor población en participar en la historia del torneo.

Bajo la dirección técnica de Dick Advocaat, el conjunto azul llega sin presión y con la ilusión de competir ante rivales de primer nivel. Aunque el desafío frente a Alemania luce complicado, la clasificación ya representa un logro histórico para una nación de apenas 156 mil habitantes.

La estrategia de Curazao apunta a mantener el orden defensivo y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe. Ante una potencia como Alemania, la prioridad será evitar espacios y resistir la presión ofensiva rival.

Selección Curazao / Dean Mouhtaropoulos Ampliar

Posibles alineaciones de Alemania vs Curazao

Ambos entrenadores tienen prácticamente definidos sus equipos para el debut en el Grupo E.

Alineación probable de Alemania

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz, Kai Havertz

Alineación probable de Curazao

Eloy Room, Sherel Floranus, Cuco Martina Obispo, Fonville, Shermaine Martina, Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong, Kenji Gorré, Jürgen Locadia

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Próximos pasos

Después de este compromiso, Alemania buscará consolidar su candidatura a los octavos de final en las siguientes fechas del Grupo E, mientras que Curazao intentará sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo. El resultado del debut puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

Alemania vs Curazao DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER