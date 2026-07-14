CFE invierte en Querétaro: Proyectos y mejoras al servicio eléctrico

MX- Se concluyeron 131 proyectos de distribución con una inversión de 475 millones de pesos / Gobierno

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno del Estado de Querétaro han consolidado una alianza estratégica para atender la creciente demanda energética de la región. En una reunión clave entre Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, y el gobernador Mauricio Kuri González, se evaluaron los avances de la Mesa Permanente de Atención al Servicio Eléctrico, enfocada en impulsar la infraestructura y blindar el suministro eléctrico para el sector industrial y residencial.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia territorial de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a estrechar la coordinación entre la federación y los estados.

Inversión histórica de la CFE en Querétaro (2025-2026)

Ante el acelerado crecimiento urbano e industrial que experimenta la entidad, la CFE ha desplegado un plan de inversión millonario para robustecer la red de distribución energética:

Balance 2025: Se concluyeron 131 proyectos de distribución con una inversión de 475 millones de pesos , logrando añadir 160 MVA de capacidad al sistema.

Se concluyeron con una inversión de , logrando añadir 160 MVA de capacidad al sistema. Proyecciones 2026: Actualmente se ejecutan 65 proyectos adicionales distribuidos en tres programas estratégicos, con un presupuesto de 195 millones de pesos y una incorporación proyectada de 30 MVA.

MX- En la reunión estuvieron Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE, y el gobernador Mauricio Kuri González. / Gobierno Ampliar

CFE Conectada Contigo: Atención directa a los municipios

Con el objetivo de prevenir fallas y mejorar los tiempos de respuesta ante reportes ciudadanos, se reforzará el programa CFE Conectada Contigo. Esta estrategia implementará:

Monitoreo y recorridos territoriales periódicos. Mesas de trabajo con municipios, cámaras empresariales y sectores productivos. Mecanismos de comunicación directa y transparente con la ciudadanía.

“El trabajo territorial y la colaboración con las autoridades locales nos permiten conocer con mayor precisión las condiciones de cada municipio y orientar de mejor manera la planeación de obras”, destacó Emilia Calleja Alor.

Tecnología e Inteligencia Artificial para evitar apagones

Para garantizar la continuidad del suministro de luz en Querétaro, la CFE detalló que en materia de transmisión se están implementando herramientas tecnológicas de última generación.

A través de sistemas de automatización, simulación operativa e inteligencia artificial (IA), la comisión puede identificar condiciones de riesgo en tiempo real, programar mantenimientos preventivos y minimizar las afectaciones a la población. Asimismo, se intensificarán las labores físicas de mantenimiento, tales como la modernización de equipos estratégicos, inspección de instalaciones y la poda de vegetación cercana a las líneas de alta tensión.