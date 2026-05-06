Producción para el Bienestar entrega hasta 24 mil pesos en 2026: Calendario y fechas de pago

En mayo se realiza el segundo pago del programa de Producción para el Bienestar 2026.

¿Ya revisaste cuándo te toca? Producción para el Bienestar entrega hasta 24 mil pesos en 2026 y, para que planifiques tus gastos, aquí te presentamos el calendario y fechas de pago detallado según tu producción agrícola. Para muchos productores, este depósito es un respiro muy importante para iniciar sus labores con el pie derecho.

¿Cuándo cae el pago de Producción para el Bienestar en 2026?

El pago de Producción para el Bienestar en 2026 cae en cuatro etapas dependiendo del tipo de grano o producto que cultives:

El 30 de abril comenzó el depósito para productores de maíz, milpa y sorgo.

comenzó el depósito para productores de maíz, milpa y sorgo. El 18 de mayo inicia la dispersión para quienes siembran trigo, frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja y soya.

inicia la dispersión para quienes siembran trigo, frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja y soya. El 15 de junio se libera el recurso para los productores de arroz.

se libera el recurso para los productores de arroz. El 7 de septiembre reciben su apoyo quienes producen café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros cultivos.

¿Cuándo depositan el apoyo de Producción del Bienestar?

El apoyo de Producción para el Bienestar se deposita en tu Tarjeta del Banco del Bienestar y para el grupo más numeroso de granos (frijol, trigo, etc.), el depósito queda reflejado a partir del lunes 18 de mayo.

¿Cuánto es el pago de Producción para el Bienestar?

El pago de Producción para el Bienestar en 2026 tiene un monto mínimo de $7,300 pesos y un máximo de $24,000 pesos, dependiendo de la superficie y el tipo de riego:

Cultivos de temporal (hasta 3 hectáreas): Te tocan $7,300 pesos.

Cultivos de temporal (más de 3 y hasta 4 hectáreas): Recibes $8,000 pesos.

Cultivos de temporal (más de 4 y hasta 8 hectáreas): Te tocan $10,000 pesos.

Cultivos de temporal (más de 8 y hasta 20 hectáreas): Recibes $1,200 pesos por hectárea.

Cultivos de riego (hasta 5 hectáreas): Te toca el pago mínimo de $7,300 pesos.

Café, cacao, caña y nopal (hasta 20 ha temporal / 5 ha riego): Reciben el pago mínimo de $7,300 pesos.

Miel de abeja (hasta 100 colmenas): También les corresponde el apoyo de $7,300 pesos.

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