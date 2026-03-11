Inteligencia artificial sacude el empleo en Estados Unidos: empresas se replantean cuántos trabajadores necesitan / MASTER

La inteligencia artificial obliga a grandes empresas de Estados Unidos a replantear su fuerza laboral

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) está provocando una transformación profunda en el mundo corporativo. En Estados Unidos, cada vez más compañías comienzan a revisar cuántos empleados necesitan realmente y qué tipo de perfiles serán indispensables en los próximos años.

Directivos de grandes empresas tecnológicas y financieras ya reconocen públicamente que la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial está modificando la forma en que se organizan los equipos de trabajo. Compañías como Block, fundada por Jack Dorsey, han anunciado reestructuraciones y recortes de personal mientras integran sistemas automatizados en sus operaciones. Al mismo tiempo, figuras del sector tecnológico como Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, sostienen que la inteligencia artificial terminará integrándose en la gestión cotidiana de las empresas, desde el análisis de información hasta la asignación de tareas.

Casos más drásticos también han surgido en el sector tecnológico, el director ejecutivo de IgniteTech, Eric Vaughan, llevó a cabo una transformación interna basada en IA que implicó fuertes recortes de personal. En este contexto, procesos que antes requerían la intervención de varios empleados comienzan a ser ejecutados por sistemas capaces de analizar datos, generar contenido o realizar tareas administrativas de forma automatizada.

Este cambio está obligando a las empresas a replantear sus estructuras laborales, con la expectativa de que muchas funciones tradicionales se reduzcan o desaparezcan mientras surgen nuevas posiciones especializadas.

Menos tareas repetitivas, más perfiles tecnológicos

Uno de los principales cambios identificados por estos ejecutivos y analistas es la automatización de tareas repetitivas o administrativas, que suelen ser las primeras en ser absorbidas por sistemas inteligentes.

Actividades como análisis de datos básicos, generación de reportes, atención inicial a clientes o procesamiento de información pueden ser ejecutadas por plataformas de inteligencia artificial con mayor velocidad y menor costo.

Esto no significa necesariamente una reducción inmediata del empleo total, pero sí una reconfiguración de los puestos disponibles.

Mientras algunas funciones pierden peso dentro de las organizaciones, otras se vuelven más demandadas, particularmente aquellas relacionadas con:

desarrollo de software

análisis de datos

integración de sistemas de inteligencia artificial

supervisión y entrenamiento de modelos tecnológicos.

Empresas anticipan cambios en sus plantillas

Diversos estudios citados por directivos empresariales reflejan esta transición. Una encuesta realizada entre ejecutivos de grandes compañías estadounidenses, difundida por el medio especializado Axios junto con la consultora Harris Poll, señala que alrededor del 55% de los directores ejecutivos planea contratar personal en el corto plazo, aunque con perfiles muy distintos a los que predominaban hace apenas algunos años.

Informes internacionales, como el Future of Jobs del World Economic Forum, coinciden en que la expansión de la inteligencia artificial está empujando a las empresas a buscar talento con habilidades tecnológicas, análisis de datos y manejo de sistemas automatizados, mientras disminuye la demanda de puestos enfocados en tareas administrativas o repetitivas.

La prioridad ya no se centra únicamente en ampliar la plantilla, sino en incorporar talento capaz de trabajar junto con sistemas automatizados y aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial.

Esto implica una transformación gradual del mercado laboral, en la que la capacitación tecnológica y las habilidades digitales se vuelven cada vez más relevantes.

Un cambio que apenas comienza

Los especialistas coinciden en que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo todavía está en una etapa inicial. Muchas de sus aplicaciones apenas comienzan a implementarse a gran escala dentro de las empresas.

Sin embargo, el proceso ya está obligando a corporaciones de distintos sectores a replantear la manera en que organizan sus equipos de trabajo, apostando por estructuras más pequeñas apoyadas por herramientas tecnológicas capaces de ejecutar tareas complejas.

En ese contexto, la inteligencia artificial no solo representa un avance tecnológico, sino también uno de los factores que podrían redefinir el futuro del trabajo en los próximos años.