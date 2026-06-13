;

Mundial 2026: Estados Unidos gusta, gana y golea en casa frente a Paraguay

El país de las Barras y las Estrellas dieron cátedra al derrotar 4-1 a los guaraníes en el primer duelo de fase de grupos.

Gol de Folarin Balogun vs Paraguay Mundial 2026

Gol de Folarin Balogun vs Paraguay Mundial 2026 / John Dorton/USSF

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Estados Unidos debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con autoridad ante la selección de Paraguay por marcador de 4-1, sumando así, el país de las barras y las estrellas, sus tres primeros puntos por el grupo D dentro del Estadio de Los Ángeles.

Mundial 2026

Estados Unidos vs Paraguay Mundial 2026 / Kelvin Kuo

En los primeros 45’ minutos, Estados Unidos de la mano de Mauricio Pochettino tomo la iniciativa del juego con posiciones del balón largas, situación que hizo ponerse al frente en el marcador ya que al minuto 7’, dentro del área el jugador paraguayo Damián Bobadilla no despejar la pelota y se metió gol en propia puerta; adelante se puso el equipo estadounidense.

Más adelante al 31’, Folarin Balogun cerró la pinza dentro del área tras una diagonal retrasada de Christian Pulisic, asimismo, Balogun a 5’ minutos de finalizado el primer tiempo concretó su doblete en su cuenta personal. Al medio tiempo ya goleaba Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR:

Para la parte complementaria, Mauricio Magalhaes al 73’, concretó el primer tanto para el equipo guaraní, sin embargo al 90+8’ de agregado Gio Reyna finiquito el marcador para así, los estadounidenses hacerse de sus tres primeros puntos en el torneo veraniego.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad