Mundial 2026: Estados Unidos gusta, gana y golea en casa frente a Paraguay

Estados Unidos debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con autoridad ante la selección de Paraguay por marcador de 4-1, sumando así, el país de las barras y las estrellas, sus tres primeros puntos por el grupo D dentro del Estadio de Los Ángeles.

Estados Unidos vs Paraguay Mundial 2026 / Kelvin Kuo Ampliar

En los primeros 45’ minutos, Estados Unidos de la mano de Mauricio Pochettino tomo la iniciativa del juego con posiciones del balón largas, situación que hizo ponerse al frente en el marcador ya que al minuto 7’, dentro del área el jugador paraguayo Damián Bobadilla no despejar la pelota y se metió gol en propia puerta; adelante se puso el equipo estadounidense.

Más adelante al 31’, Folarin Balogun cerró la pinza dentro del área tras una diagonal retrasada de Christian Pulisic, asimismo, Balogun a 5’ minutos de finalizado el primer tiempo concretó su doblete en su cuenta personal. Al medio tiempo ya goleaba Estados Unidos.

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Para la parte complementaria, Mauricio Magalhaes al 73’, concretó el primer tanto para el equipo guaraní, sin embargo al 90+8’ de agregado Gio Reyna finiquito el marcador para así, los estadounidenses hacerse de sus tres primeros puntos en el torneo veraniego.