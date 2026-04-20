Accidente en Ecatepec hoy: Cierres y alternativas a la altura del km 36 del Circuito Exterior Mexiquense

Un fuerte accidente se registró la mañana de este lunes 20 de abril de 2026 en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del kilómetro 36, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Un tráiler que presuntamente se quedó sin frenos impactó a varios vehículos, provocando una tragedia vial.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga perdió el control y embistió al menos nueve vehículos, entre ellos dos camionetas de transporte público. El choque múltiple dejó como saldo un hombre fallecido, quien quedó atrapado dentro de su automóvil tras el impacto.

Choque de tráiler en Ecatepec deja 1 muerto y 16 heridos

Además de la víctima mortal, se reportan al menos 16 personas lesionadas, de las cuales siete presentan heridas de gravedad. Paramédicos y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica y trasladar a los heridos a hospitales cercanos.

La magnitud del accidente obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona, mientras elementos de seguridad acordonaron el área para facilitar las labores de rescate y peritaje.

Alternativas viales

Para quienes necesitan evitar el tramo del Circuito Exterior Mexiquense, la recomendación es no dirigirse al km 36 en dirección Puebla y buscar salidas previas.

Como rutas alternas, puede utilizarse:

La Vía Morelos para recorridos internos y conexión hacia la México-Pachuca

Avenida Central

Vía José López Portillo funcionan como opción para desplazamientos locales, aunque estas vialidades pueden presentar carga vehicular.

En trayectos regionales, conviene valorar la México-Pachuca o incorporaciones previas hacia avenidas principales de Ecatepec para rodear la zona del cierre.