Choque de trolebús en Chalco deja 20 lesionados en tramo elevado
El chofer del trolebús que chocó en la estación de La Covadonga dejando 20 personas lesionadas fue detenido y los pasajeros atendidos en el sitio.
El choque de un trolebús en Chalco dejó un saldo de 20 lesionados luego de que una unidad se impactara contra un muro de concreto en el Estado de México.
Accidente en tramo elevado
Un trolebús articulado de la ruta del Santa Martha-Chalco en el tramo elevado chocó de frente contra un muro de concreto la estación Covadonga en Chalco, Estado de México
El percance ocurrió presuntamente al tratar de evitar un registro de drenaje sin tapa lo que hizo perder el control del transporte publico esto deja un saldo de 20 personas lesionadas
Al lugar llegaron unidades de emergencia como Cruz Roja, Protección Civil y del ERUM de la cdmx , para la atención a los lesionados
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Atención a lesionados y situación legal
El conductor de la unidad del trolebus fue detenido por la Policía Estatal y fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades
Por espacio de casi dos horas se interrumpió esa ruta en tanto retiraron el trolebus por lo que despues de este tiempo se continúa con las operaciones de manera regular con menor velocidad en el lugar del percance
El choque trolebús Chalco provocó afectaciones temporales en el servicio de transporte público en la zona.
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