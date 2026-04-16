Choque de trolebús en Chalco deja 20 lesionados en tramo elevado

Por espacio de dos horas la ruta Santa Martha-Chalco del Trolebús se interrumpió por el accidente que dejó saldo de 20 lesionados.

El choque de un trolebús en Chalco dejó un saldo de 20 lesionados luego de que una unidad se impactara contra un muro de concreto en el Estado de México.

Accidente en tramo elevado

Un trolebús articulado de la ruta del Santa Martha-Chalco en el tramo elevado chocó de frente contra un muro de concreto la estación Covadonga en Chalco, Estado de México

El percance ocurrió presuntamente al tratar de evitar un registro de drenaje sin tapa lo que hizo perder el control del transporte publico esto deja un saldo de 20 personas lesionadas

Al lugar llegaron unidades de emergencia como Cruz Roja, Protección Civil y del ERUM de la cdmx , para la atención a los lesionados

Elementos de la Policía Auxiliar fueron los primeros respondientes en la atención de los usuarios del Trolebús en la estación Covadonga, en Chalco. Estado de México. Ampliar

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Atención a lesionados y situación legal

El conductor de la unidad del trolebus fue detenido por la Policía Estatal y fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades

Por espacio de casi dos horas se interrumpió esa ruta en tanto retiraron el trolebus por lo que despues de este tiempo se continúa con las operaciones de manera regular con menor velocidad en el lugar del percance

El choque trolebús Chalco provocó afectaciones temporales en el servicio de transporte público en la zona.

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